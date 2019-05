Atletica | World Relays 2019 | Italia quarta con la 4×400 mista senza Lukudo e Howe Buona

LIVE Atletica - World Relays 2019 in DIRETTA. BRONZO ITALIA NELLA 4X400 DONNE! Pieno di pass per Doha : c’è anche la 4×400 uomini! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva del Campionato del Mondo si staffetta in programma a Yokohama in Giappone. Sono ben quattro su cinque al via le squadre ITALIAne che hanno conquistato la finale e contemporaneamente il pass per i mondiali di ottobre a Doha. All’appello manca solo la 4×400 maschile che si giocherà l’accesso diretto ai Mondiali oggi NELLA finale B, dove dovrà cercare di ...

Atletica - World Relays 2019 : ITALIA DI BRONZO! Medaglia pazzesca della 4×400 femminile - capolavoro azzurro! : Clamorosa impresa dell’ITALIA alle World Relays 2019, il Mondiale di staffette: la 4×400 femminile ha conquistato una strepitosa Medaglia di bronzo confermandosi ai massimi livelli internazionali dopo il terzo posto ottenuto agli ultimi Europei Indoor. Il nostro quartetto ha chiuso col tempo di 3:27.74 in scia alla Polonia (3:27.49) e agli USA (3:27.65) riuscendo così a consacrarsi in quel di Yokohama (Giappone). Le azzurre si ...

LIVE Atletica - World Relays 2019 in DIRETTA. L’Italia fa il pieno di pass per Doha : c’è anche la 4×400 uomini. La 4×100 sogna una medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva del Campionato del Mondo si staffetta in programma a Yokohama in Giappone. Sono ben quattro su cinque al via le squadre italiane che hanno conquistato la finale e contemporaneamente il pass per i mondiali di ottobre a Doha. All’appello manca solo la 4×400 maschile che si giocherà l’accesso diretto ai Mondiali oggi nella finale B, dove dovrà cercare di ...

Atletica – Ottima prestazione delle staffette italiane alle World Relays di Yokohama : le parole degli azzurri : Le parole degli azzurri delle staffette dopo le gare di ieri alle World Relays di Yokohama Risuonano grida, nella zona mista. E sono quasi sempre grida di ragazzi e ragazze in maglia azzurra. La gran giornata dell’Italia riempie l’aria di Yokohama, e scatena l’allegria di chiunque guardi la scena. Comincia la 4×400 donne, con Ayomide Folorunso che è una furia: “Sapevo di stare bene, ma quando sono entrata sul rettilineo, e ho ...

LIVE Atletica - World Relays 2019 in DIRETTA. Italia per il pieno di pass per Doha - sognando una medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva del Campionato del Mondo si staffetta in programma a Yokohama in Giappone. Sono ben quattro su cinque al via le squadre Italiane che hanno conquistato la finale e contemporaneamente il pass per i mondiali di ottobre a Doha. All’appello manca solo la 4×400 maschile che si giocherà l’accesso diretto ai Mondiali oggi nella finale B, dove dovrà cercare di ...

Atletica – World Relays : le staffette italiane 4×100 italiane qualificate per i Mondiali di Doha : Atletica, staffette: a Yokohama le 4×100 azzurre e la mista qualificate per i Mondiali di Doha Tre staffette italiane qualificate per i Mondiali di Doha e quattro pass per le finali di domani in una strepitosa serata inaugurale delle IAAF World Relays a Yokohama, in Giappone. Entrambe le 4×100 conquistano il ticket per la rassegna iridata in Qatar (27 settembre-6 ottobre): gli uomini vincono la batteria in 38.29 che è il secondo ...

Atletica – Domani al via le World Relays : 20 azzurri in pista ai Mondiali di staffette di Yokohama : Atletica, Mondiali di staffette: Domani 20 azzurri in pista a Yokohama Andranno tutti in gara Domani intorno all’ora di pranzo (nella serata giapponese), i 20 azzurri che affronteranno il turno d’esordio delle World Relays di Yokohama. Le prime a farlo saranno le ragazze della 4×400 (nell’ordine: Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Elisabetta Vandi, Chiara Bazzoni), attese ad un compito per nulla scontato. Tre le ...

Atletica – Gli azzurri delle staffette in volo verso il Giappone per le World Relays di Yokohama : Atletica: staffette azzurre in volo verso il Giappone. Gli italiani pronti per le World Relays di Yokohama È il giorno della partenza per la spedizione italiana diretta alle World Relays di Yokohama. Decolla da Malpensa l’aereo che porta gli azzurri in Giappone per i Mondiali di staffette dell’11-12 maggio. Ventotto gli atleti in volo verso l’Oriente e a loro si aggiungerà Giancarla Trevisan, in arrivo direttamente da Los Angeles. Un primo ...

Atletica – Andrew Howe in 46.35 nei 400 metri a Rieti : l’azzurro testa la condizione in vista delle World Relays : Atletica, Andrew Howe nei 400 otto anni dopo. L’azzurro in 46.35 a Rieti Dopo quasi otto anni dall’ultima volta nel giro di pista, Andrew Howe è tornato sui 400 metri a Rieti con il tempo di 46.35. Il primatista italiano del lungo, che in questa stagione con la sua nuova allenatrice Chiara Milardi si sta dedicando in toto alla pista, a pochi giorni dalla partenza per le World Relays di Yokohama (11-12 maggio) ha testato la condizione ...

Atletica – World Relays di Yokohama : sono 30 i convocati azzurri - ci sono Tortu e Jacobs : In vista dei Mondiali riservati alle staffette, il dt La Torre ha convocato 30 atleti tra cui Filippo Tortu e Marcel Jacobs Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati per le World Relays di Yokohama (11-12 maggio), l’evento mondiale di staffette che mette in palio la qualificazione per i Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre). foto Colombo/FIDAL sono 30 gli azzurri selezionati (15 ...

Atletica – Gare e test a Grosseto verso le World Relays di Yokohama : alla prova gli staffettisti : Giovedì 18 aprile la prova di efficienza per alcuni degli staffettisti che potrebbero essere convocati per le World Relays (11-12 maggio), evento che qualifica per i Mondiali di Doha Grosseto, Acquacetosa e poi Yokohama. È sempre più vicina la data delle World Relays in Giappone (11-12 maggio), i Mondiali di staffette che mettono in palio la qualificazione per i Mondiali di Doha. Giovedì 18 aprile, sulla pista dello stadio Zecchini di Grosseto, ...

Atletica – Velocisti in raduno a Formia in vista delle World Relays di Yokohama : Iniziato il raduno dei Velocisti azzurri, il presidente della FIDAL Giomi: “World Relays evento importantissimo perché qualifica per i Mondiali di Doha, con vista sui Giochi di Tokyo 2020” Missione Giappone. È iniziata a Formia l’avventura azzurra verso uno degli appuntamenti chiave della stagione, le World Relays di Yokohama (11-12 maggio), fondamentale per la qualificazione ai Mondiali di Doha, che a loro volta valgono ...

Atletica - Mondiali di staffette 2019 : Italia in raduno verso le World Relays - spiccano Tortu e Desalu. Tutti i convocati : Mancano meno di due mesi ai Mondiali di staffette che si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio. Le World Relays saranno un evento determinante per la qualificazione ai Mondiali di Doha visto che i primi 10 team della 4×100 e della 4×400 staccheranno direttamente il pass per la rassegna iridata dunque l’Italia non vorrà farsi trovare impreparata e proprio per questo motivo è stato indetto un ...