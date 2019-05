Atletica | Mondiali staffette 2019 | l’Italia vince la Finale B e si qualifica ai Mondiali

Atletica – World Relays : le staffette italiane 4×100 italiane qualificate per i Mondiali di Doha : Atletica, staffette: a Yokohama le 4×100 azzurre e la mista qualificate per i Mondiali di Doha Tre staffette italiane qualificate per i Mondiali di Doha e quattro pass per le finali di domani in una strepitosa serata inaugurale delle IAAF World Relays a Yokohama, in Giappone. Entrambe le 4×100 conquistano il ticket per la rassegna iridata in Qatar (27 settembre-6 ottobre): gli uomini vincono la batteria in 38.29 che è il secondo ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : Italia show - 4×100 da sballo in finale con 38.29. Terzo tempo in batteria : show magistrale dell’Italia ai Mondiali 2019 di staffette, la 4×100 maschile si esalta e vince la propria batteria a Yokohama (Giappone): il nostro quartetto giganteggia nel Sol Levante, trionfa con un perentorio 38.29, surclassa la Francia e stacca il pass per l’atto conclusivo di domani dove si potrà anche cercare di lottare per il podio. Gli azzurri, grazie al risultato odierno, ottengono anche una comoda qualificazione ai ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : l’Italia ruggisce - 4×100 femminile in finale e qualificata ai Mondiali di Doha! : L’Italia fa saltare il banco ai Mondiali 2019 di staffette, la 4×100 femminile vola in finale con un eccellente 43.40: le azzurre chiudono la propria batteria al quarto posto grazie a una prestazione di sostanza e staccano il pass per l’atto conclusivo in programma domani a Yokohama (Giappone). Il nostro quartetto si qualifica di diritto anche ai Mondiali di Doha che andranno in scena tra fine settembre e inizio ottobre, bastava ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : Italia scatenata - 4×400 femminile in finale. Chigbolu e Folorunso super : L’Italia incomincia alla grande i Mondiali 2019 di staffette che si sono aperti oggi a Yokohama (Giappone), la 4×400 femminile si è qualificata alla finale grazie a una prestazione magistrale offerta in batteria: secondo posto con un eccellente 3:29.08 e accesso diretto all’atto conclusivo che andrà in scena domani, senza dover sperare in qualche ripescaggio. Il nostro quartetto è stato encomiabile e con estrema disinvoltura ha ...

Atletica – Domani al via le World Relays : 20 azzurri in pista ai Mondiali di staffette di Yokohama : Atletica, Mondiali di staffette: Domani 20 azzurri in pista a Yokohama Andranno tutti in gara Domani intorno all’ora di pranzo (nella serata giapponese), i 20 azzurri che affronteranno il turno d’esordio delle World Relays di Yokohama. Le prime a farlo saranno le ragazze della 4×400 (nell’ordine: Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Elisabetta Vandi, Chiara Bazzoni), attese ad un compito per nulla scontato. Tre le ...

Atletica - mondiali di staffetta al via. 'Per vincere non c è bisogno di quattro Bolt' : Correre con un 'bastone' tra le mani è una delle cose più scomode del mondo: 'Bisogna abituarsi e far finta che non esiste, anche se magari è necessario portarlo con la mano meno disinvolta'. Così ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 Yokohama. Non solo Usa-Giamaica. Quante novità tra mista e ostacoli : È tutto pronto a Yokohama in Giappone per la quarta edizione dei Mondiali di staffette che si preannunciano particolarmente spumeggianti, vuoi per la presenza di gran parte dei migliori interpreti Mondiali, vuoi perché sono in palio tanti posti per i Mondiali assoluti di fine settembre e inizio ottobre a Doha. Al via ci saranno ben 790 atleti di 47 nazioni, tra cui le squadre che hanno conquistato le medaglie nelle ultime tre edizioni dei ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : le formazioni dell’Italia - ufficializzati i quartetti. Howe in mista - Tortu e Desalu guidano la 4×100 : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atleta leggera, ha ufficializzato le formazioni che domani scenderanno in pista a Yokohama (Giappone) per disputare le batterie dei Mondiali 2019 di staffette. I quartetti andranno a caccia della qualificazione alle finali di domenica e dei pass per i Mondiali di Doha. Non ci sono scossoni nelle 4×100: Fausto Desalu apre la staffetta veloce chiusa da Filippo Tortu dopo le prove ...

Atletica – Mondiali di staffette : le sensazioni del dt La Torre alla vigilia dell’esordio azzurro : Atletica, Mondiali di staffette: la carica del Dt La Torre a pochi goirni dalle World Relays di Yokohama Il vento soffia forte su Yokohama, a circa 48 ore dal via delle World Relays. La temperatura è calata di qualche grado sulle coste giapponesi rispetto ai primissimi giorni di maggio, ma questo non costituisce un problema per lo svolgimento della manifestazione d’avvio della stagione estiva 2019. Il campo di riscaldamento ai piedi del ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : Filippo Tortu guida la 4×100 - inizia la stagione della consacrazione : Filippo Tortu è pronto per fare il proprio esordio stagionale all’aperto, il nostro velocista di punta sarà impegnato ai Mondiali di staffette che andranno in scena nel weekend a Yokohama (Giappone): le World Relays rappresentano subito un banco di prova interessante per il brianzolo che sarà chiamato a trascinare la nostra 4×100 verso la qualificazione ai Mondiali di Doha. Il primo italiano capace di scendere sotto i dieci secondi ...

Atletica – Il conto alla rovescia sta per terminare : -2 giorni ai Mondiali delle staffette : Atletica, Mondiali di staffette: -2 giorni alle World Relays 2019 di Yokohama Una prima visita allo stadio di Yokohama, per adesso da fuori, in attesa di correre sabato nelle batterie delle IAAF World Relays 2019. Concentrazione al massimo e grande convinzione per gli azzurri delle staffette: il countdown segna meno 2 e dopo la prima parte di raduno svolta nell’hinterland di Tokyo, il gruppo dei 29 sprinter e quattrocentisti si è spostato ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : il regolamento completo. In palio i pass per i Mondiali di Doha : Nel weekend dell’11-12 maggio si disputeranno i Mondiali 2019 di staffette, la rassegna iridata riservata a queste specialità apre ufficialmente la stagione all’aperto di Atletica leggera che in realtà è incominciata qualche giorno fa con la Diamond League. A Yokohama (Giappone) vedremo all’opera diversi big internazionali, prevista la partecipazione di ben 790 atleti in rappresentanza di 47 squadre nazionali che si ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Attesa per la nuova 4×400 olimpica : L’Italia vuole essere protagonista ai Mondiali di staffette 2019 che si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio, le World Relays andranno in scena nella metropoli nipponica non così lontana da Tokyo dove tra poco più di un anno si svolgeranno le Olimpiadi 2020. La nostra Nazionale si presenterà al via delle staffette olimpiche: 4×100 e 4×400 per entrambi i sessi oltre alla grande novità della ...

Atletica - Gianmarco Tamberi traccia la direzione verso il Golden Gala di Roma : “La gara più importante prima dei Mondiali - vi farò divertire” : L’entusiasmo per l’avvicinarsi del Golden Gala di Roma, quarta tappa della IAAF Diamond League 2019 in programma giovedì 6 giugno, continua a crescere e uno degli uomini più attesi sarà sicuramente Gianmarco Tamberi (Fiamme Gialle). Il fuoriclasse azzurro, reduce dal titolo europeo indoor di Glasgow nel salto in alto, ha parlato attraverso il sito ufficiale della FIDAL dopo aver chiuso un periodo di allenamento a Cipro durato ben tre ...