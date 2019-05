Atleta tunisina ammazzata a Ponte Sisto | fermato uno straniero | incastrato dai video

ilgiornale

(Di domenica 12 maggio 2019) Redazione Nelle immagini si vede un uomo che la segue e poi la scaraventa dal parapetto È statoieri dalla polizia un sospettato per l'omicidio dell', Imen Chatbouri (nella foto), trovata morta la mattina del 2 maggio sulla banchina del Tevere, all'altezza di, nel centro di Roma. A inchiodare l'uomo le registrazioni delle telecamere disorveglianza. A quanto ricostruito, quella sera i due si sarebbero incontrati in un bar a piazza Venezia nel cuore della Capitale. E forse lì qualcosa è andato storto. Ancora da chiarire per quale motivo l'uomo abbia ucciso Imen. Tra le ipotesi anche un «no» della donna alle sue avances, ma non si escludono altre piste. Ad incastrare l'uomo le immagini delle telecamere disorveglianza che lo avrebbero immortalato in più momenti durante il tragitto fino aquando, dopo aver seguito per un ...

