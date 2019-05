Asili | Cgil | “Il 50% delle maestre ha problemi fisici legati al lavoro Ed è stato

ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2019) Svolgono una professione che le gratifica molto ma che le porta a passare diverse ore con i bambini in braccio. Oppure inginocchiandosi per giocare con i piccoli. In più, devono ovviamente relazionarsi con le figure genitoriali. Almeno il 50%lavoratrici deglinido escuole per l’infanzia –, educatrici, operatrici, addette alla cucina e personale ausiliario – riscontra la presenza dialla schiena e ha vissuto aggressioni verbali ai loro danni nella relazione con i genitori dei bambini. È quanto emerge da “Abbi cura di te”, una ricerca di Fpe Incain collaborazione con la Fondazione Di Vittorio sulle condizioni dineglinido e nelle scuole dell’infanzia, basata su un’indagine svolta su un campione di oltre 600 lavoratori: il 97% sono donne. Parliamo di educatrici (65%),(11%), operatrici (12%), addette alla ...

