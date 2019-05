Ascolti | vince Amici | 4 milioni per Ballando

Ciao Darwin continua a vincere con gli Ascolti - Bonolis : 'Non sarò un vecchio della tv' : L'ottava puntata di Ciao Darwin andata in onda venerdì 10 maggio su Canale 5 ha vinto la gara degli ascolti contro tutti gli altri programmi della fascia serale, ha totalizzato infatti 4.135.000 telespettatori e un share pari a 22,4% mentre la Corrida di Carlo Conti su Rai 1 è stata seguita da 3.673.000 telespettatori con il 17,4%. Negli altri canali Rai, 'Captain America-The Winter soldier' trasmesso da Rai 2 ha ottenuto 1.091.000 ...

Ascolti - Amici di Maria De Filippi vince la sfida contro Ballando con le stelle : i dati di sabato 11 maggio : Amici di Maria De Filippi vince la sfida degli Ascolti di sabato 11 maggio, nonostante l'ottimo risultato di Ballando con le stelle su Raiuno. Il talent su Canale 5 poteva contare sulla presenza di un ospite d'eccezione come Raffaella Carrà, riuscendo così a registrare il 23,14% di share, pari a 4.1

Ascolti TV | Martedì 7 maggio 2019. Basta l’11.6% al film di Rai1 per vincere - The Voice 10.5% (2 - 2 mln) - Le Iene 10.5% (1 - 7 mln). Il Segreto 7.2% (1 - 8 mln) - Floris 7.2% (1 - 5 mln) : The Voice: Gigi D'Alessio Nella serata di ieri, Martedì 7 maggio 2019, su Rai1 il film La Verità Vi Spiego sull’Amore, al posto della fiction L’Aquila – Grandi Speranze, ha conquistato 2.712.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile ha raccolto davanti al video 1.862.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 – dalle 21.29 a 0.00 – la terza ...

Ascolti tv - la replica del Commissario Montalbano stravince sul Grande Fratello : Ascolti tv, Prime time Il Commissario Montalbano con una puntata andata in onda la prima volta nel 2005 e più e più volte andata in replica riesce comunque a vincere gli Ascolti. L’episodio trasmesso su Rai1 della fiction con Luca Zingaretti dal titolo Par Condicio ha ottenuto 5.609.000 spettatori e il 23.3% di share. Risultato di fronte la quale nulla ha potuto il Grande Fratello, che su Canale 5 ha registrato 3.233.000 spettatori e il ...

Ascolti tv - vince Che tempo che fa di Fabio Fazio con 4 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Fabio Fazio scavalca le polemiche sul suo compenso e su Matteo Salvini con un risultato netto: Che tempo Che Fa in prima serata su Rai1 va a vincere il prime time con 3 milioni 944 mila spettatori e uno share del 15.93%. A seguire, Che tempo Che Fa – Il Tavolo ha raccolto 2 milioni 398 mila spettatori e il 13.4% di share. Tra gli ospiti della puntata anche Alessia Marcuzzi che ha rivelato a proposito del reality da ...

Ascolti TV | Venerdì 3 maggio 2019. Ciao Darwin vince con il 20.6%. La Corrida 17.8% - Quarto Grado 6% - Propaganda Live 5.1% : Ciao Darwin 8 Su Rai1 La Corrida ha conquistato 3.896.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto davanti al video 3.981.000 spettatori pari al 20.6% di share (l’ultimo segmento, in onda dalle 24.40 alle 24.46, ha registrato 1.717.000 spettatori con il 20.5% di share). Su Rai2 Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.370.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Momentum ha catturato ...

Ascolti TV | Venerdì 3 maggio 2019. Ciao Darwin vince con il 20.6%. La Corrida 17.8% - Quarto Grado 6% - Propaganda Live 5.1% : Ciao Darwin 8 Su Rai1 La Corrida ha conquistato 3.896.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto davanti al video 3.981.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Rai2 Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.370.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Momentum ha catturato l’attenzione di 900.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Truman – Un Vero Amico è per sempre ha raccolto davanti al video ...

Ascolti tv - Mentre ero via vince con 5.3 milioni di telespettatori : Con 5.343.000 telespettatori e uno share del 23,22% la penultima puntata di Mentre ero via si aggiudica gli Ascolti della prima serata del 2 maggio. La fiction di Rai1 con Vittoria Puccini ha doppiato i telespettatori del film di Canale 5, La fredda luce del giorno, (2.167.000 pari al 9,44%). Ascolti tv prime time Terzo gradino del podio per Italia 1 che con la quarta puntata di Colorado ha conquistato 1.448.000 telespettatori e il 7,28% di ...