Arriva InsideOver | racconta al mondo dove va il mondo Anche in inglese

(Di domenica 12 maggio 2019) Fausto Biloslavo Conflitti e geopolitica sono l'epicentro del progetto voluto dal Giornale.it In prima linea,fischiano i proiettili, bisogna intendersi con uno sguardo per portare a casa la pelle e il pezzo. La lingua ufficiale è solitamente un dialetto esotico. Al massimo gli unici vocaboli comprensibili sono qualche parola in. La dimostrazione che a torto o a ragione l'idioma dell'Union Jack è la lingua deldal lato oscuro delle guerre a quello più umano. Per questo il varo di.com, l'evoluzione inde Gli Occhi della guerra, è una sceltarosa e inevitabile per raggiungere un campo sempre più vasto di lettori e sostenitori. Fin dall'inizio dell'avventura de Gli Occhi con Gian Micalessin, compagno di reportage da sempre, mi frullava nella testa l'idea di una piattaforma inal passo con i tempi e rivolta al futuro. ...