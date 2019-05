Anticipazioni Grande Fratello 16 del 13 maggio | confronto tra la De André e il fidanzato

Grande Fratello : leggi le Anticipazioni. Tra le tante cose il confrontro tra la De André ed il fidanzato : Domani lunedì 13 maggio andrà in onda la sesta puntata del Grande Fratello 16. Come il comunicato Mediaset riporta oggi, grandi sorprese e colpi di scena caratterizzeranno la prima serata. Francesca De André, dopo... L'articolo Grande Fratello: leggi le anticipazioni. Tra le tante cose il confrontro tra la De André ed il fidanzato proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello anticipazioni domani, il fidanzato di Francesca De André entra in Casa: il confronto dopo le accuse di tradimento Domani lunedì 13 maggio andrà in onda la sesta puntata del Grande Fratello 16. Come il comunicato Mediaset riporta oggi, grandi sorprese e colpi di scena caratterizzeranno la prima serata. Francesca De André, dopo essere

Mancano poche ore alla messa in onda del Grande Fratello 2019 e i fan sono già in trepidante attesa di sapere chi sarà l'eliminato di questa sera e chi finirà in nomination dopo una lunga diretta. Al timone ci sarà come sempre Barbara d'Urso mentre al suo fianco prenderanno posto i suoi opinionisti di questa edizione ovvero Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Chi tra Cristian, Daniele, Kikò, Serena e Mila dovrà abbandonare la Casa?

Grande Fratello 2019: puntate, cast e tutte le anticipazioni. Da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5. Conduce Barbara d'Urso, opinionisti Malgioglio e Zanicchi

Anticipazioni film l'Immortale : a Natale il ritorno di Ciro Di Marzio sul grande schermo : Ieri sera è andata in onda in prima serata, su Sky Atlantic alle 21:15, l'ultima puntata della quarta stagione di Gomorra, la serie tv ispirata al romanzo omonimo dello scrittore napoletano Roberto Saviano. Alla fine della puntata è stato rivelato il ritorno in scena Ciro Di Marzio, non nella serie tv, ma al cinema. Infatti, per il periodo di Natale uscirà sul grande schermo il film sulla vita di Ciro l'Immortale, uno dei personaggi più amati di ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : il grande ritorno : Il Segreto, Anticipazioni straniere: Donna Francisa è viva e vegeta Nuovi colpi di scena sono in arrivo a Il Segreto, la soap iberica che continua a far registrare buoni ascolti tutti i pomeriggi su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. Le Anticipazioni straniere de Il Segreto annunciano il grande ritorno a Puente Viejo di Donna Francisca Montenegro da tutti creduta morta. La megera vuole vendicarsi di Fernando Mesìa. Solo ...