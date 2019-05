Angelus, Forza Nuova contesta il Papa

Durante il Regina Coeli in piazza San Pietro,il"simbolo universale del tradimento più vergognoso". Così recita un comunicato. "Ildovrebbe salvaguardare il deposito della fede, non incoraggiare l' immigrazione islamica", scrive."Le posizione politiche contrarie agli interessi nazionali vanno combattute, per costruire muri a difesa della civiltà". "Oggi è toccato a Bergoglio, domani toccherà a Mimmo Lucano.Poi sarà il turno di media,toghe,politici venduti a Bruxelles".(Di domenica 12 maggio 2019)