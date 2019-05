Amici | gaffe di Mara Venier | Lo sento dietro | non lo vedo Maria De Filippi

La gaffe di Mara Venier : "Sentivo qualcosa dietro - ma non lo vedevo". Imbarazzo ad Amici - : Anna Rossi Mara Venier nel corso della puntata di Amici è rimasta incastrata con il microfono e subito ne è nato un siparietto divertente Mara Venier è davvero una delle signore della televisione italiana. Che sia conduttrice o ospite di un programma sa benissimo come catalizzare l'attenzione del pubblico. Ieri sera, ad esempio, è stata ospite di Amici di Maria De Filippi. Lei e Gerry Scotti hanno fatto divertire il pubblico in ...

Gerry Scotti - gaffe ad Amici : «Alberto lo ricordo da bambino nel mio programma». L’allievo : «Io ho fatto Ti lascio una Canzone» : Gerry Scotti - Amici 2019 Clamorosa gaffe di Gerry Scotti ad Amici. Il conduttore, chiamato da Maria De Filippi come giudice – insieme ad Emma Marrone e Mara Venier – nella settima puntata del talent di Canale 5, ha ricordato di quando Alberto Urso partecipava da bambino nella sua trasmissione Io Canto. Peccato, però, che in realtà il tenore provenga da Ti lascio una Canzone di Antonella Clerici. Durante lo scontro finale, che ha ...

Ornella Vanoni gaffe Amici 18 - sbaglia tutti i nomi e critica Giordana : gaffe Ornella Vanoni ad Amici 2019, la cantante diverte tutti: Stah e Tish presi di mira Ovunque vada, Ornella Vanoni regala sempre del sanissimo divertimento! Non porta in TV solo la sua arte, ma anche la sua simpatia travolgente: ha una vena comica che è emersa in più di un’occasione, dal Festival di Sanremo (dove è stata […] L'articolo Ornella Vanoni gaffe Amici 18, sbaglia tutti i nomi e critica Giordana proviene da Gossip e Tv.

Amici - gaffe davanti a Maria De Filippi : Veronica Grigolo non si accorge del microfono acceso : Ad Amici di Maria De Filippi è andata in scena una gaffe imbarazzante con protagonista Veronica Peparini. Prima che la De Filippi presentasse Vittorio Grigolo, che intanto aveva annunciato la sua partecipazione, la conduttrice ha ammesso di non conoscere Giuliano Peparini. Leggi anche: Amici, Vittor