Amici 18 | il grande eliminato della serata Umberto | replica 11 maggio su

Se la tua vita di coppia va alla grande - è merito delle Amicizie scolastiche : lo dice la scienza : Secondo una recente ricerca condotta dall’University of Virginia, se le nostre relazioni sentimentali vanno bene, il merito è delle amicizie risalenti alla scuola superiore. E se in coppia siamo un disastro, la colpa è sempre loro. Stando ai dati raccolti dallo studio, le persone che hanno avuto, in quel periodo della vita, amicizie molto significative e di lunga durata, hanno infatti più probabilità di essere fortunate in amore e di ...

Tish Amici grande traguardo - alcuni indizi fanno impazzire i fan : La sorpresa di Tish di Amici 18 ai suoi fan: un importante traguardo Tish parlerà molto presto ad Amici 2019 del suo primo album. Sta pubblicando su Instagram varie parti della copertina, facendo aumentare la curiosità dei suoi fan: si chiedono quali saranno le canzoni contenute nel suo disco, visto che la cantante – a differenza […]

Grande Fratello - Guendalina - Michael Terlizzi e gli Amici gay : quello che Mediaset non ha mandato in onda : Negli ultimi giorni parlando con Cristian Imparato, Guendalina Canessa aveva rivelato di essere certa dell'omosessualità di Michael Terlizzi: "Fuori si chiacchiera ma non penso siano soltanto chiacchiere a caso, perché sono chiacchiere che ci facciamo a casa mia con persone fidate. Io lo so. Mi sa c

Grande Fratello - Guendalina Canessa a luci rosse. 'È stato con miei Amici gay' - il vip sbugiardato : un caso : La presenza di Guendalina Canessa nella casa sta dando già i suoi frutti. E' di ieri sera l'importante rivelazione fatta dalla show girl riguardo all' orientamento sessuale del concorrente Michael ...

Amici - Maurizio Costanzo : 'Vittorio Grigolo potrebbe stupire tutti' grande attesa per la puntata di sabato : Dopo l'assenza di Ricky Martin della scorsa settimana, sostituito da Fabio Rovazzi, nella puntata di questo sabato di Amici si ritorna ai tradizionali coach: Ricky Martin per la squadra bianca e Vittorio Grigolo per la blu. A parlare proprio di loro è stato Maurizio Costanzo che nella sua rubrica: "Se i due coach fossero stati simili forse la gara ..."

Grande Fratello 16 - Daniele Dal Moro : "Non ho nulla contro gli omosessuali. Sono pieno di Amici gay. Mi ci trovo bene" (video) : Daniele Dal Moro, visibilmente scosso dagli attacchi ricevuti, su più fronti, per l'appellativo infelice, nei confronti di Cristian Imparato, stanotte, si è sfogato a lungo, con Gianmarco Onestini. Il modello veronese non ci sta a passare per omofobo: A me di quello che montano, perché siamo in un programma televisivo, mi importa fino ad un certo punto. so che persona Sono. Mi dispiace che Cristian ha trovato l'appiglio, ha fatto il talk per ...

Grande Fratello - Ivana Icardi gela Gianmarco Onestini : "Siamo Amici" : Gianmarco Onestini e Ivana Icardi: il confronto al GF 16 Ivana Icardi e Gianmarco Onestini si sono molto avvicinati ultimamente. Difatti i due concorrenti del Grande Fratello della d'Urso sono sembrati essere ben più di due semplici amici. E ieri Gianmarco Onestini, parlando del suo rapporto con Ivana a Kikò, ha confessato di essersi preso una bella cotta. Motivo per cui il giovane Fratello di Luca Onestini, la scorsa notte, ha voluto ...

Grande Fratello 16 - Ivana Icardi e Gianmarco Onestini : è solo Amicizia? : Nella casa del Grande Fratello si sta via via unendo una nuova coppia? Così sembra vista la complicità che si sta instaurando fra Gianmarco Onestini e Ivana Icardi. Un'amicizia? Forse qualcosa di più per Ivana che lamenta scarse attenzioni da parte del giovane ragazzo: "Sono due giorni che manco mi guardi". I due conversano e Gianmarco cerca di capire se la sorella del calciatore dell'Inter sia realmente interessata a lui.

Ariana Grande ha difeso Justin Bieber dopo l'esibizione al Coachella : "Non rovinate i bei momenti ai miei Amici" : La cantante non è andata per il sottile

Semifinale di Coppa Italia – Gattuso chiede continuità di gioco e rispetto in campo : “con Inzaghi c’è una grande Amicizia” : Le parole di Gennaro Gattuso alla vigilia della sfida di Semifinale di Coppa Italia tra Milan e Lazio “La finale dell’anno scorso è passata ormai, all’andata abbiamo fatto fatica ma come negli ultimi anni le partite con la Lazio sono sempre tirate, bisogna giocarcela, partiamo dallo 0-0 dalla gara d’andata all’Olimpico. E’ una partita importantissima, sappiamo che dobbiamo fare fatica ma come siamo ...

Grande Fratello 16 - Gaetano Arena e l'Amicizia con Fabrizio Corona : "Il video dove cade dalla bicicletta - l'ho fatto io" : Gaetano Arena, il sex symbol con la voce tenebrosa della sedicesima edizione del Grande Fratello, è amico e collaboratore di Fabrizio Corona. l'amicizia tra Gaetano e l'ex agente fotografico, tornato recentemente dietro le sbarre, era cosa nota già prima del suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia.Gaetano, quindi, ha parlato di Fabrizio Corona, prendendo il discorso alla lontana, dichiarando semplicemente di essere molto amico di "un ...