Allerta meteo Protezione Civile | forte maltempo domani al centro-sud

Maltempo Firenze : domani Allerta meteo per vento forte : allerta meteo anche domani a Firenze: il bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale ha previsto un codice giallo per rischio vento forte. L’allerta riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L’allerta terminerà alla mezzanotte di martedì, 14 ...

Allerta meteo Toscana : codice giallo per vento e pioggia : La Sala Operativa della Protezione civile regionale, in considerazione delle condizioni di tempo instabile che continueranno ad interessare la regione, ha esteso il codice giallo per vento a quasi tutta la Toscana, con validità fino alla mezzanotte di lunedì. Emesso codice giallo per pioggia sulle zone settentrionali appenniniche, valido dalle 18 di oggi, domenica, fino alla mezzanotte del 13 maggio. L'articolo Allerta Meteo Toscana: codice ...

Allerta meteo Emilia-Romagna : criticità prorogata fino a domani : “Persiste la permanenza di un minimo depressionario sull’Italia con precipitazioni intense che interesseranno gran parte del territorio regionale in particolare saranno più intense sulle macroaree A, B, E, C. I fenomeni saranno anche a carattere temporalesco. Ventilazione ancora sostenuta sul crinale appenninico, sulla costa e sulla Romagna (macroaree G1, E1, C1, A1, A2, B1, B2, D2). Mare molto mosso, agitato al largo“: la ...

Allerta meteo Liguria : venti di burrasca fino a domani : Il Centro Meteo Arpal della Liguria ha prolungato dalla mezzanotte di oggi fino a domani l’avviso per vento di burrasca forte settentrionale diramato ieri. Nelle ultime ore, spiega Arpal in una nota, gli anemometri della rete Omirl hanno registrato raffiche significative fino a 144 km/h alle 11.00 a Casoni di Suvero (La Spezia), 131.0 km/h alle 6.20 a Monte Pennello (Genova), 120 km/h alle 11.00 al Lago di Giacopiane (Genova), 99.7 km/h ...

Meteo - irruzione Artica innesca violento ciclone sull’Italia nel giorno della Festa della Mamma : torna l’inverno e scatta l’Allerta alluvione [MAPPE] : L’Allerta Meteo per il maltempo che sta colpendo l’Italia in questa Domenica 12 Maggio in cui celebriamo la Festa della Mamma è sempre più preoccupante: forti piogge e temporali stanno colpendo tutto il Paese, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia tirrenica, con locali nubifragi e temperature in picchiata. Quest’ondata di maltempo è provocata da un profondo ciclone innescato dall’arrivo dell’ennesima irruzione ...

Meteo - domenica di forte maltempo sull’Italia : Allerta arancione nelle Marche e in Emilia : Attesi oggi venti forti e temporali. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Emilia-Romagna e Marche. allerta gialla su Veneto, Toscana meridionale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia. La forte ondata di maltempo, ieri, è costata la vita a due persone in Lombardia.Continua a leggere

MILANO - Allerta meteo ARANCIONE/ Sabato e domenica : temporali e grandinate : MILANO, ALLERTA METEO ARANCIONE diramata dalla Protezione Civile per le giornate di Sabato e domenica: rischio violenti temporali, grandinate e raffiche.

Attenzione a queste aree! Allerta meteo protezione civile : Piogge e temporali accompagnate da un sensibile calo delle temperature: da questa notte una perturbazione di origine atlantica determinerà un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia e la protezione civile ha diramato l'Allerta meteo arancione sull’Emilia-Romagna e sulle Marche. Ma saranno tutte le regioni centro-meridionali ad essere interessate da fenomeni metereologici avversi. --Sulla base dei fenomeni previsti è ...

Allerta meteo Arancione in Emilia-Romagna e Marche : La giornata di Domenica 12 Maggio vede la presenza di una Allerta Arancione sui settori di Emilia-Romagna e Marche, mentre sarà attiva un Allerta Gialla: sul Veneto, sui bacini emiliani centrali in Emilia-Romagna, sulla Toscana meridionale, su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, gran parte della Campania, su Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia. Allerta Meteo Arancione Emilia Romagna Valida dalle 00:00 del 12 maggio 2019 fino alle 00:00 del ...

Pesante Allerta meteo della Protezione Civile : tornano pioggia - freddo e vento su tutta la penisola : Una perturbazione di origine atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, con piogge e temporali specie sull’Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali, oltre a portare un deciso rinforzo della ventilazione ed un sensibile calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Domenica di forte maltempo : l'Allerta meteo della Protezione Civile : Una saccatura di origine atlantica andrà in cut-off sull'Italia apportando nella giornata di Domenica condizioni di diffusa instabilità e tempo perturbato soprattutto al centro-sud. Previsti...

Allerta meteo Milano : criticità arancione per temporali e vento forte : La Protezione Civile ha emesso un’Allerta arancione per temporali e vento forte con raffiche di vento fino a 50-70 chilometri all’ora su Milano a partire da questa notte e per la giornata di domani. Il Comune, che ha gia’ attivato il COC, il centro operativo comunale in via Drago, per monitorare i livelli dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano, invita le ditte che hanno ...

Domenica con l'Allerta meteo in Campania : ?rischio frane e allagamenti : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo valevole per la giornata di domani. Dalle 8 alle 20 si...

Allerta meteo Toscana : criticità gialla per temporali al Centro Sud : Un codice giallo per temporali forti con validità dalle ore 20.00 di oggi, sabato 11 maggio, fino alle 8.00 di domani mattina, domenica 12, è stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile per l’area Centro-meridionale della Toscana, in particolare Arcipelago e Grossetano. Un altro codice giallo per vento è stato emesso su gran parte della regione per quasi tutta la giornata di domani. Una perturbazione atlantica, alimentata da ...