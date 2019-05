Allerta Meteo Emilia-Romagna | criticità prorogata fino a domani

Allerta Meteo Liguria : venti di burrasca fino a domani : Il Centro Meteo Arpal della Liguria ha prolungato dalla mezzanotte di oggi fino a domani l’avviso per vento di burrasca forte settentrionale diramato ieri. Nelle ultime ore, spiega Arpal in una nota, gli anemometri della rete Omirl hanno registrato raffiche significative fino a 144 km/h alle 11.00 a Casoni di Suvero (La Spezia), 131.0 km/h alle 6.20 a Monte Pennello (Genova), 120 km/h alle 11.00 al Lago di Giacopiane (Genova), 99.7 km/h ...

Meteo - irruzione Artica innesca violento ciclone sull’Italia nel giorno della Festa della Mamma : torna l’inverno e scatta l’Allerta alluvione [MAPPE] : L’Allerta Meteo per il maltempo che sta colpendo l’Italia in questa Domenica 12 Maggio in cui celebriamo la Festa della Mamma è sempre più preoccupante: forti piogge e temporali stanno colpendo tutto il Paese, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia tirrenica, con locali nubifragi e temperature in picchiata. Quest’ondata di maltempo è provocata da un profondo ciclone innescato dall’arrivo dell’ennesima irruzione ...

Meteo - domenica di forte maltempo sull’Italia : Allerta arancione nelle Marche e in Emilia : Attesi oggi venti forti e temporali. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Emilia-Romagna e Marche. allerta gialla su Veneto, Toscana meridionale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia. La forte ondata di maltempo, ieri, è costata la vita a due persone in Lombardia.Continua a leggere

MILANO - Allerta Meteo ARANCIONE/ Sabato e domenica : temporali e grandinate : MILANO, ALLERTA METEO ARANCIONE diramata dalla Protezione Civile per le giornate di Sabato e domenica: rischio violenti temporali, grandinate e raffiche.

Attenzione a queste aree! Allerta Meteo protezione civile : Piogge e temporali accompagnate da un sensibile calo delle temperature: da questa notte una perturbazione di origine atlantica determinerà un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia e la protezione civile ha diramato l'Allerta meteo arancione sull’Emilia-Romagna e sulle Marche. Ma saranno tutte le regioni centro-meridionali ad essere interessate da fenomeni metereologici avversi. --Sulla base dei fenomeni previsti è ...

Allerta Meteo Arancione in Emilia-Romagna e Marche : La giornata di Domenica 12 Maggio vede la presenza di una Allerta Arancione sui settori di Emilia-Romagna e Marche, mentre sarà attiva un Allerta Gialla: sul Veneto, sui bacini emiliani centrali in Emilia-Romagna, sulla Toscana meridionale, su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, gran parte della Campania, su Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia. Allerta Meteo Arancione Emilia Romagna Valida dalle 00:00 del 12 maggio 2019 fino alle 00:00 del ...

Pesante Allerta Meteo della Protezione Civile : tornano pioggia - freddo e vento su tutta la penisola : Una perturbazione di origine atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, con piogge e temporali specie sull’Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali, oltre a portare un deciso rinforzo della ventilazione ed un sensibile calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Domenica di forte maltempo : l'Allerta Meteo della Protezione Civile : Una saccatura di origine atlantica andrà in cut-off sull'Italia apportando nella giornata di Domenica condizioni di diffusa instabilità e tempo perturbato soprattutto al centro-sud. Previsti...

Allerta Meteo Milano : criticità arancione per temporali e vento forte : La Protezione Civile ha emesso un’Allerta arancione per temporali e vento forte con raffiche di vento fino a 50-70 chilometri all’ora su Milano a partire da questa notte e per la giornata di domani. Il Comune, che ha gia’ attivato il COC, il centro operativo comunale in via Drago, per monitorare i livelli dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano, invita le ditte che hanno ...

Domenica con l'Allerta Meteo in Campania : ?rischio frane e allagamenti : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo valevole per la giornata di domani. Dalle 8 alle 20 si...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per temporali al Centro Sud : Un codice giallo per temporali forti con validità dalle ore 20.00 di oggi, sabato 11 maggio, fino alle 8.00 di domani mattina, domenica 12, è stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile per l’area Centro-meridionale della Toscana, in particolare Arcipelago e Grossetano. Un altro codice giallo per vento è stato emesso su gran parte della regione per quasi tutta la giornata di domani. Una perturbazione atlantica, alimentata da ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : temporali e vento forte : Torna il maltempo in Emilia-Romagna: la Protezione Civile regionale e l’Arpae hanno emesso una Allerta – in vigore dalla mezzanotte di oggi a quella di domani – per temporali e vento forte su larga parte del territorio. In particolare, l’Allerta e’ di colore arancione per criticita’ idraulica e idrogeologica e temporali sulla Romagna, sull’Emilia orientale, sulla pianura Emiliana centrale e ...

Allerta Meteo Campania : criticità gialla dalle 08 alle 20 : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta Meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo valevole per la giornata di domani. dalle 8 alle 20 si prevedono “Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensita'” sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana),5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto ...

Allerta Meteo Liguria : venti di burrasca fino a 100 Km/h : Il Centro Meteo Arpal della Liguria ha emesso un avviso per vento di burrasca forte per domani, domenica, quando sono attese raffiche fino a 90/100 chilometri orari da nord. A partire da oggi sulla Liguria aumenta l’instabilita’ con possibili rovesci e bassa probabilita’ di temporali forti in spostamento da ponente a levante. Non si escludono grandinate. Le precipitazioni andranno progressivamente esaurendosi e, nelle prime ore ...