Allegri Juventus | Agnelli chiede uno “scossone” all’ambiente | le ultimissime

Allegri via dalla Juventus? La risposta del figlio di Nedved sui social è… misteriosa [FOTO] : Il figlio di Pavel Nedved fa impazzire i tifosi bianconeri: la risposta sulla permanenza di Allegri alla Juventus è… misteriosa L’incontro tra Massimiliano Allegri e Agnelli per definire il futuro del tecnico toscano si terrà la prossima settimana, lo ha annunciato l’allenatore della Juventus oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Intanto, a mettere un po’ di pepe e mistero sulla vicenda, ...

Guardiola Juventus - difficile ma non impossibile : le ultime sul post Allegri : Guardiola Juventus – Il rebus su chi sarà il prossimo allenatore della Juventus(a patto che con Massimiliano Allegri, come sembra, sarà davvero addio) va avanti e ogni giorno che passa la lista dei candidati alla panchina bianconera si allunga. Un nome che ci sentiamo di poter depennare è quello di Antonio Conte. Decisivo il “no” del presidente […] More

Juventus - tormentone Allegri : le parti sono ancora distanti [DETTAGLI] : sono ore caldissime in casa Juventus, a tenere banco è sicuramente la situazione panchina ed il futuro dell’allenatore Massimiliano Allegri, attesa per la conferenza stampa di domani con il tecnico che parlerà del match contro la Roma ma inevitabilmente si affronterà l’argomento futuro. L’incontro ufficiale con il presidente Agnelli non è ancora andato in scena, per il momento filtra poco da entrambi le parti, prima ...

Allegri-Juventus - ora Agnelli medita : Conte ad un passo dall’Inter : ALLEGRI JUVENTUS- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus dovrà decidere con estrema calma la figura di nuovo allenatore. Il futuro di Allegri dipenderà dal summit decisivo tra lo stesso tecnico e il presidente Agnelli. Situazione da capire in maniera dettagliata, non è escluso che le due parti decidano di proseguire insieme. […] L'articolo Allegri-Juventus, ora Agnelli medita: Conte ad un passo ...

Massimiliano Allegri spacca la Juventus - stop al mercato : le ultime voci da Torino : Si stanno un po' rincorrendo, Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli, per decidersi a sciogliere le riserve sul futuro del tecnico livornese. L' incontro fatidico, che sarebbe dovuto andare in scena ieri, è saltato a causa degli impegni in Lega del presidente. Allegri continua allora a dirigere i lav

Juventus - il terzino si schiera con Allegri : “Ha sempre creduto in me” : Juventus – Mattia De Sciglio, terzino destro della Juventus, si è raccontato sulle pagine di Calcio 2000. Si schiera con Allegri, allontana le critiche e spende belle parole per l’allenatore che più di tutti ha creduto in lui. Leggi anche: Roma Juve formazioni: Cuadrado dal 1′, ok Emre Can Juventus, parla De Sciglio Juventus – “Stavo vivendo […] More

Juventus - Agnelli-Allegri : strappo insanabile - ma il sostituto di Max è in alto mare : TORINO Sembrano esserci pochissimi margini per ricucire lo strappo tra Allegri e la Juventus, a meno di sorprese dell'ultim'ora il tecnico saluterà dopo 5 stagioni e 11 trofei in bianconero. Un ciclo ...

Le richieste di Allegri che fanno vacillare la Juventus : 3 anni di contratto - stipendio da top e un mercato importante : Per rinnovare con la Juventus Massimiliano Allegri vorrebbe 3 anni di stipendio in doppia cifra e un mercato importante: tali richieste fanno titubare la dirigenza bianconera sul futuro dell’allenatore Dopo l’eliminazio contro l’Ajax dalla Champions League, Andrea Agnelli aveva riconfermato Massimiliano Allegri rimandando ogni possibile discorso sul rinnovo al ‘classico’ incontro di fine stagione. ...

Panchina Juventus - le richieste di Allegri ad Agnelli aumentano le possibilità di divorzio [DETTAGLI] : Panchina Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus per la Panchina tra voci, conferme e smentite. La certezza al momento è una sola, non è fatta per il ritorno di Antonio Conte come circolato nelle ultime ore, anzi l’ex Nazionale è ad un passo dalla Panchina dell’Inter. In casa Juventus invece la situazione è molto più complicata con una decisione definitiva che non è stata presa, da entrambe le parti. Ma facciamo ...

Conte alla Juventus?/ Sfida all'Inter per il dopo Allegri - il vice : 'Rapporti buoni' : Antonio Conte alla Juventus? Massimiliano Allegri pronto all'addio: da battere la concorrenza di Marotta e dell'Inter, le ultime notizie.

Juventus - niente faccia a faccia Allegri-Agnelli : il futuro dell’allenatore bianconero resta un rebus : Il tanto atteso faccia a faccia tra Allegri e Agnelli per stabilire il futuro dell’allenatore della Juventus non è avvenuto Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora in bilico. Dopo aver mancato l’appuntamento con la Champions League la società si sta interrogando in merito a se proseguire o meno con il tecnico livornese. Il tanto atteso faccia a faccia non è avvenuto nemmeno quest’oggi. Andrea Agnelli era a Milano, in ...

Allegri-Juventus - ultimissima : ”Sky Sport” annuncia il nuovo retroscena! : ALLEGRI JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultimissime indiscrezioni dei colleghi di “Sky Sport”, non ci sarebbe alcuna traccia di rottura tra Agnelli e Allegri. Un rapporto che potrebbe continuare anche in vista della prossima stagione, ma è chiaro che dovranno essere valutati alcuni dettagli. Agnelli incontrerà Allegri nei prossimi giorni e verranno analizzati tutti i […] More

Calciomercato Juventus - 4 nomi per sostituire Allegri : tra questi anche Sarri (RUMORS) : Sono ore molto importanti in casa Juventus, dal momento che la dirigenza bianconera appare sempre meno convinta di confermare Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Il tecnico livornese, inoltre, è corteggiato dal Paris Saint Germain, che gli avrebbe offerto un contratto da quindici milioni di euro a stagione, ovvero al doppio di quello che guadagna al momento a Torino. Nelle ultime ore è stato accostato alla Juventus Antonio Conte, ma ...

Juventus - Allegri rivela agli amici : “Qui ho finito”. Non solo Conte - spunta un altro ex Juve : Juventus Allegri- Massimiliano Allegri si allontana dalla Juventus in maniera chiare ed imminente. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione de “Il Corriere della Sera” il tecnico bianconero avrebbe rivelato ai suoi amici di aver chiuso la sua esperienza in bianconero. “Qui il mio tempo è finito”: questa la frase che Allegri avrebbe rivolto ai suoi amici, […] More