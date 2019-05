Aereo Ryanair impatta contro uccelli e perde l’uso di un motore | atterraggio d’emergenza

direttasicilia

(Di domenica 12 maggio 2019) Bird strike a Palermo per un. Il velivolo con a bordo 170 persone hatodeglie ha dovuto fare ritorno a Punta Raisi con un solofunzionante. Sono stati momenti di panico per un volo dellaquesta mattina nello scalo Falcone Borsellino di Palermo. Il volo da Roma con 170 persone a bordo ha atterrato con unsolo. Ildel Boeing proveniente da Roma è stato messo fuori uso dall’impatto con alcuni piccioni ad alta quota quando già il velivolo era in fase di. Sono scattate le procedure di emergenza e i vigili del fuoco e gli addetti della Gesap si sono portati nei pressi della pista. Fortunatamente tutto si è concluso per il meglio e l’ha toccato terra senza problemi. E’ l’ennesimo caso di bird strike che si verifica nello scalo palermitano. L'articolol’uso di ...

