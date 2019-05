Accadde oggi | il 12 maggio nel 1995 moriva Mia Martini

Accadde oggi : nel 1860 lo storico sbarco dei Mille in Sicilia : Lo sbarco a Marsala, che rappresentò una delle primissime tappe della spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi, avvenne l’11 maggio 1860. Tra i protagonisti anche le navi dell’Armata di Mare delle Due Sicilie e due vascelli da guerra della Royal Navy britannica. I garibaldini, a bordo dei vapori Piemonte e Lombardo, partiti da Quarto presso Genova, con l’appoggio delle forze liberali italiane e della monarchia sabauda, dopo più di cinque ...

Accadde oggi - 11 maggio 2001 : il Milan vince il derby 6-0 : Torna puntuale l’appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi”. Ricorre un giorno felice per i tifosi Milanisti, il derby vinto 6-0 contro l’Inter l’11 maggio 2001. Il Milan allenato da Cesare Maldini spazzò via l’Inter di Tardelli. Dopo 2′ è Comandini a portare in vantaggio i rossoneri su assist di Serginho. Al 19esimo è ancora Comandini, stavolta di testa, a battere Frey. Questi rimarranno gli ...

Accadde oggi : nel 1980 nelle sale giochi arriva Pac-Man - oggi ‘idolo’ dei terrapiattisti : Chi non conosce il gioco per videogames, Pac-Man? Si tratta di una sorta di tortina gialla “mangia-palline” che corre attraverso un labirinto perché inseguita da quattro fantasmi colorati. L’ideatore Tohru Iwatani, programmatore della Namco, probabilmente non pensava che avrebbe avuto tanta fortuna. Il gioco è stato pubblicato per la prima volta dalla Midway Games il 10 maggio 1980 nel formato arcade da sala giochi. La popolarità fu immediata e ...

Accadde oggi : nel 1994 Nelson Mandela diventa presidente del Sud Africa dopo decenni di apertheid : Nelson Mandela, dopo 27 anni di ingiusta prigionia a causa delle sue idee anti-apartheid, il 10 maggio 1994 viene nominato presidente del Sud Africa, dopo solo 4 anni dalla sua liberazione. L’anno precedente, nel 1993, gli era anche stato assegnato il Nobel per la Pace. Mandela, che restò presidente per 5 anni, si batté strenuamente per i diritti della sua gente prima attraverso la violenza e le armi e poi con la diplomazia, diventando il ...

Accadde oggi : nel 1978 l’Italia fu l’unico Paese ad abolire i manicomi e regolamentare il TSO : Era il 10 maggio 1978 quando si diceva per sempre addio ai cosiddetti manicomi: la legge Basaglia, dal nome dello psichiatra e promotore della riforma psichiatrica, Franco Basaglia, sancì l’abolizione di tutti i manicomi sul territorio nazionale e la regolamentazione dei Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), istituendo i servizi di igiene mentale pubblici. Estensore materiale della legge fu lo psichiatra e politico democristiano Bruno ...

Accadde oggi : il 9 Maggio 1978 veniva ucciso Peppino Impastato : Il 9 Maggio 1978 veniva ucciso da Cosa Nostra Peppino Impastato, giornalista e attivista, simbolo della lotta alla Mafia. Impastato ha sfidato il boss di Cinisi, Gaetano Badalamenti, nelle sue trasmissioni di Radio Aut con monologhi satirici e attacchi che gli sono costati la vita. La sua lotta Cosa Nostra è cominciata prima, con una ribellione contro la sua stessa famiglia, ben inserita negli ambienti mafiosi locali. Peppino Impastato si ...

Accadde oggi : il 9 Maggio 1978 l’assassinio di Aldo Moro : Dopo un sequestro durato 55 giorni, il cadavere del presidente democristiano Aldo Moro viene ritrovato il 9 Maggio 1978 nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse avevano parcheggiato in via Caetani, a metà strada tra le sedi della Dc e del Pci. Il rapimento del presidente democristiano era avvenuto il 16 marzo 1978, quando un commando sequestrò l’onorevole Moro in via Fani, a Roma, trucidando i cinque agenti della scorta. ...

Accadde oggi : il 9 Maggio 1978 l’assassinio di Aldo Moro : Dopo un sequestro durato 55 giorni, il cadavere del presidente democristiano Aldo Moro viene ritrovato il 9 Maggio 1978 nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse avevano parcheggiato in via Caetani, a metà strada tra le sedi della Dc e del Pci. Il rapimento del presidente democristiano era avvenuto il 16 marzo 1978, quando un commando sequestrò l’onorevole Moro in via Fani, a Roma, trucidando i cinque agenti della scorta. ...

Accadde oggi - 9 maggio 2004 : l’ultimo gol di Baggio in carriera [VIDEO] : Torna puntuale l’appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Protagonista odierno è Roberto Baggio, che il 9 maggio del 2004 realizzò l’ultimo gol della sua carriera. Si giocava Brescia-Lazio e il “Divin Codino” sfornò prima un assist geniale di tacco per il gol di Stefano Mauri e poi realizzò, a due minuti dalla fine, il gol del 2-1 con un dribbling dei suoi e un sinistro all’angolino. Con ...

Accadde oggi : il 7 maggio 1919 nasce Evita Peron : Nata a Los Toldos in Argentina il 7 maggio 1919, Eva Duarte sposò nel 1945 il futuro dittatore Juan Domingo Perón divenendo una figura di culto e un mito per le popolazioni più povere e diseredate del suo Paese. La precoce morte, avvenuta per leucemia nel 1952, contribuì a rendere Evita una figura leggendaria. María Eva Duarte de Perón, nata Eva María Ibarguren è stata un’attrice, politica, sindacalista e filantropa argentina. Di umili ...

Accadde oggi : nel 1889 la Torre Eiffel viene aperta al pubblico per la prima volta : Era il 6 maggio 1889 quando, con l’apertura dell’Esposizione Universale dedicata alla Scienza e alla Tecnica, che si svolgeva a Parigi, venne aperta al pubblico anche la Tour Eiffel, inaugurata il 31 marzo. Il destino della struttura, dopo la chiusura dell’Esposizione, era quello di essere smantellata, ma la sua utilità, ovvero la facilità di trasmissione radio raggiunta dalla sua sommità, oltre al fatto che i turisti apprezzavano non poco il ...

Accadde oggi : nel 1976 il tragico terremoto in Friuli che cambiò per sempre le sorti della regione [GALLERY] : Il 6 maggio rappresenta una data storica e tragica insieme per l’Italia intera e, soprattutto, per gli abitanti del Friuli. Esattamente 43 anni fa, passate da poco le 21, la terra tremò violentemente e, da allora, niente fu più lo stesso per il popolo friulano. Dopo la confusione iniziale, il timore di un bombardamento, la paura di aver perso un proprio amico o parente, la notte scura lasciò il posto al giorno, e lì fu chiaro cosa era ...

Accadde oggi : nel 1976 il tragico terremoto in Friuli che cambiò per sempre le sorti della regione [GALLERY] : Il 6 maggio rappresenta una data storica e tragica insieme per l’Italia intera e, soprattutto, per gli a abitanti del Friuli. Esattamente 43 anni fa, passate da poco le 21, la terra tremò violentemente e, da allora, niente fu più lo stesso per il popolo friulano. Dopo la confusione iniziale, il timore di un bombardamento, la paura di aver perso un proprio amico o parente, la notte scura lasciò il posto al giorno, e lì fu chiaro cosa era ...

Accadde oggi - 6 maggio 1998 : l’Inter vince la finale di Coppa Uefa contro la Lazio : 6 maggio una data che fa riaffiorare bellissimi ricordi nella mente dei tifosi nerazzurri. Al Parc des Princes nel 1998, infatti, andò in scena l’ultimo atto della Coppa Uefa, che vide i nerazzurri opposti alla Lazio. I nerazzurri, guidati da Gigi Simoni, sbloccarono subito il match con un gol di Zamorano, che batté l’uscita di Marchegiani con un preciso tocco. L’Inter prese subito il controllo del match, sfiorando il ...