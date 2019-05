Abolito l’anticipo su Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 con 3 Italia

optimaitalia

(Di domenica 12 maggio 2019) Vi aspettano grandi novità nei negozi 3a partire dal 13 maggio: il gestore si premurerà di aggiornare il listino degli smartphone a rate, proponendo ad anticipo zero alcuni mostri sacri, tra cui i top di gammaS10 eP30, indubbiamente tra i dispositivi più desiderati sul mercato. Il portabandiera sudcoreano viene proposto con rate da 9.99 euro/mese, proprio come nel caso del flagship cinese.Come riportato più nel dettaglio sulle pagine di 'mondo3', in abbinamento all'offerta ALL-IN Power, potrete accaparrarvi il P30 Lite a 4.99 euro/mese, ilP30 a 10.99 euro/mese, ed il P30 Pro (modello da 128GB) a 14.99 euro/mese (disponibile anche nel taglio di memoria da 256GB a 17.99 euro/mese), con 0 spese di contributo iniziale. Tre sono i metodi di pagamento accettati: carta di credito, conto corrente o finanziamento Compass. Se, invece, decideste di ...

OptiMagazine : Abolito l'anticipo su #SamsungGalaxyS10 e #HuaweiP30 con #3Italia -