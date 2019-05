9 motivi per cui la mamma è la vostra migliore amica

vanityfair

(Di domenica 12 maggio 2019) C'è sempreLa spalla su cui piangereDà i consigli miglioriLife coachNon importa se avete la luna stortaNon venite bene in foto? Ve ne farà altre 50Vi ama incondizionatamenteNon tradirà maiE' l'che ci siaDice n’è una sola. Detto banale, ma molto vero. E al di là di ovvietà dovute alla natura, dice n’è una sola proprio per il ruolo fondamentale e speciale che ha nella nostra vita. Il legame con laè l’unico che non si potrà mai rompere definitivamente. A dirlo è anche la scienza. Uno studio pubblicato sul The Journal of Neuroscience ha dimostrato che le madri e le figlie condividono una parte del cervello che regola le emozioni, il che significa che riusciamo a relazionarci meglio con lei e con il suo modo di pensare rispetto a quello di chiunque altro. E questo vale anche per i rapporti madre-figlia più burrascosi. Del resto, litigi a ...

TgLa7 : La Questura di Roma ha vietato la manifestazione annunciata per lunedì dai militanti di #ForzaNuova all'università… - NetflixIT : Motivi per cui ci manca #Friends anche dopo 15 anni dall'ultima puntata: - Hey, how you doin' (?¬¦_¦)? - La puntata… - sscnapoli : David Ospina in permesso per motivi familiari ???? -