I tifosi blucerchiati hanno scortato il pullman della squadra fino allo stadio con la tradizionale scooterata

Michelle Hunziker - ospite con J-Ax a Verissimo : “Quando è entrato stavo toccando le chiappe a due ragazze” : “Ero in una camera di albergo e quando lui è entrato, io stavo toccando le chiappe a due ragazze…”. Non è una confessione hot quella che Michelle Hunziker ha fatto insieme a J-Ax nell’ultima puntata di Verissimo. La storia però è da raccontare. Tutto è accaduto a Roma, durante il backstage del videoclip Michkere, un’idea di J-Ax per lanciare il nuovo programma musicale All togheter now, che condurranno insieme su ...

Rai Pipol - Geppi Cucciari prende in prestito Tv Talk e realizza una puntata da incorniciare : Partito solo un mese fa, Rai Pipol si appresta a diventare il programma rivelazione di questa stagione televisiva arrivata quasi agli sgoccioli. Il merito è soprattutto di una Geppi Cucciari tornata all'intrattenimento puro, dopo anni di Per un pugno di libri e Un giorno da pecora che la relegavano al ruolo di intellettuale brillante.Il late night show di Rai3 si è aperto ieri sera con una trovata molto divertente: Massimo Bernardini, ...

Migranti - 64 soccorsi e fatti sbarcare a Crotone dal Ministero degli Interni : A dispetto della propaganda incessante sui "porti chiusi" 64 Migranti - 18 dei quali sono bambini - sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera italiana e fati sbarcare al porto di Crotone.Continua a leggere

Domenica In - Manuela Arcuri su Ballando : “Mariotto? Non so cosa…” : Domenica In: Manuela Arcuri replica alle critiche di Mariotto a Ballando Una delle concorrenti più amate di Ballando con le stelle è sicuramente Manuela Arcuri che oggi è stata ospite a Domenica In da Mara Venier la quale ha voluto chiederle un parere sulle ultime polemiche che hanno caratterizzato il programma di Milly Carlucci. L’attrice ci ha tenuto a ribadire che durante le esibizioni degli altri lei non guarda la diretta e ...

Meteo Giro d’Italia : pioggia e freddo verso Fucecchio - attenzione al vento della 3ª tappa di Lunedì a Orbetello [FOTO] : E’ ripartito sotto la pioggia da Bologna il Giro d’Italia che ieri ha incoronato Primoz Roglic prima maglia rosa dell’edizione 2019 della corsa ciclistica italiana: come ampiamente previsto dalle previsioni Meteo, il maltempo sta pesantemente condizionando questa prima parte del Giro e purtroppo durerà per tutta la settimana. Intanto adesso, durante la seconda tappa da Bologna a Fucecchio, sulla corsa ha smesso di piovere dopo ...

Migliora Noemi - la bimba ferita nella sparatoria a Napoli : avviata la riabilitazione : Sta meglio la piccola Noemi, la bimba ferita nella sparatoria a Napoli: “Il quadro clinico della piccola è stabile e in Miglioramento – riferisce il bollettino medico diffuso dall’ospedale Santobono di Napoli, dove la piccola è ricoverata – La bambina continua ad essere sedata e respira in autonomia con supporto di ossigeno. Già da ieri l’equipe di fisioterapisti ha avviato il programma per la riabilitazione. La ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Domenica 12 Maggio 2019 : Film Stasera in TV: Cappuccetto Rosso Sangue, Qualcosa di nuovo, Vi presento i nostri, La notte non aspetta, Perché te lo dice mamma, ...Continuavano a chiamarlo Trinità.

LIVE Formula1 - diretta GP Spagna : Mercedes in pole - Vettel insegue dalla terza posizione : Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. A fissare la pole,...

Stabile occupato a Roma - il tesoriere del Papa riattiva la corrente (ma resta la morosità) : Ha staccato i sigilli del contatore e ha riacceso la luce nel palazzo occupato da 450 persone in via di Santa Croce in Gerusalemme (Spin time Labs) nonostante le bollette non siano state pagate e gli...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony Cairoli allunga - +30 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

LIVE Motocross - GP Lombardia MXGP 2019 in DIRETTA : Cairoli vince gara-1 - Gajser decimo! Allungo Mondiale - gara-2 alle 17.10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lombardia della MXGP, quinto appuntamento stagionale. Sul tracciato di Mantova, dopo un mese di pausa, è tutto pronto per una domenica di grandissimo spettacolo con le due manche odierne che metteranno in palio 50 punti di capitale importanza in ottica titolo iridato. Tutto il pubblico sarà pronto ovviamente a spingere il nostro Tony Cairoli verso il successo e, possibilmente, per ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Plovdiv 2019 : disputate le finali delle specialità olimpiche. Tutti i risultati : Si è conclusa oggi a Plovdiv, in Bulgaria, la prima tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio: l’Italia era assente, per preparare al meglio gli Europei di Lucerna, che andranno in scena a fine mese. Grande spettacolo nelle acque bulgare, che oggi hanno visto le finali delle 14 specialità olimpiche: andiamo a scoprire Tutti i risultati. Nel due senza femminile si impone Olanda 1 in 7’22″70 davanti a Cina 1, seconda col tempo ...

VIDEO Torino-Sassuolo 3-2 : Highlights - gol e sintesi. Belotti sbaglia un rigore - poi decide in rovesciata : Nel lunch match delle ore 12.30 della 36ma giornata della Serie A di calcio il Torino supera per 3-2 il Sassuolo e continua a cullare il sogno europeo. Nel primo tempo Belotti sbaglia un rigore e Bourabia punisce i granata, facendosi poi espellere ingenuamente. Nella ripresa impatta subito Belotti, poi nel finale accade di tutto: vantaggio ospite con Lirola, i torinisti ribaltano nel giro di un minuto con Zaza e Belotti, autore di una splendida ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : l’Italia di Tortu sogna l’oro - poi sbaglia il cambio finale. 4×100 donne quinta : Non arriva la medaglia per l’Italia con la 4×100 maschile ai Mondiali di staffette che si sono conclusi oggi a Yokohama (Giappone). Il nostro quartetto si era presentato all’atto conclusivo con il terzo tempo delle batterie e andava a caccia del podio ma purtroppo l’ultimo cambio tra Davide Manenti e Filippo Tortu non è ben riuscito e la nostra Nazionale non ha terminato la prova: un vero e proprio peccato perché gli ...