WTA Madrid – La seconda finale è quella buona! Kiki Bertens trionfa un anno dopo | Halep

Tennis - WTA Madrid 2019 : Kiki Bertens raggiunge Simona Halep in finale alla Caja Magica : Kiki Bertens raggiunge per la seconda volta consecutiva la finale al WTA Premier Mandatory di Madrid. L’olandese batte l’americana Sloane Stephens con il punteggio di 6-2 7-5, arrivando dunque in fondo a un torneo per l’undicesima volta nella propria carriera (8 le vittorie, 2 le sconfitte, una delle quali è proprio quella dello scorso anno alla Caja Magica contro la ceca Petra Kvitova). Bertens affronterà in finale la rumena ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : Simona Halep vola in finale - la rumena asfalta nel terzo set Belinda Bencic : Simona Halep può esultare e festeggiare l’accesso alla finale del WTA di Madrid 2019. La rumena (n.3 del mondo) ha piegato in 2 ore di gioco la svizzera Belinda Bencic (n.18 del ranking), che ieri aveva superato a sorpresa la n.1 del ranking Naomi Osaka, con il punteggio di 6-2 6-7 (2) 6-0. Una partita che effettivamente è durata due parziali poi Halep ha cambiato marcia nella terza frazione e non c’è stata storia. Per lei si tratta ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : Belinda Bencic elimina Naomi Osaka - Kiki Bertens domina Petra Kvitova : Era una partita a rischio, quella della numero 1 del mondo Naomi Osaka contro Belinda Bencic nei quarti di finale del WTA Premier Mandatory di Madrid e tale si e confermata. Ha vinto infatti la svizzera, come sul cemento di Indian Wells lo scorso marzo quando si era imposta in due rapidi set, stavolta ce l’ha fatta col punteggio di 3-6 6-2 7-5 in 2 ore e 11 minuti di gioco. Belinda sta piano piano ritrovando il Tennis che l’aveva fatta issare ...

WTA Madrid – Kiki Bertens è l’ultima semifinalista : la tennista olandese non lascia scampo a Petra Kvitova : Kiki Bertens è la quarta e ultima semifinalista del WTA di Madrid: la tennista olandese supera Petra Kvitova in due set Dopo Halep, Bencic e Stephens, Kiki Bertens completa il quadro delle semifinali del WTA di Madrid. La tennista olandese ottiene l’ultimo pass disponibile per il passaggio del turno superando in 1 ora e 20 minuti la numero 2 del mondo, Petra Kvitova. Kiki Bertens non ha lasciato scampo alla sua avversaria, imponendosi in ...

WTA Madrid – Sloane Stephens è in semifinale! La tennista americana liquida Petra Martic in due set : Sloane Stephens accede alla semifinale del WTA di Madrid: la tennista americana supera in due set Petra Martic e attende la vincitrice di Bertens-Kvitova Sloane Stephens è la terza semifinalista del WTA di Madrid. Dopo i successi di Halep e Bencic anche la tennista americana ha staccato il suo pass per il penultimo atto del torneo iberico. Stephens, numero 8 del ranking mondiale femminile, ha sconfitto Petra Martic, neo vincitrice del WTA ...

WTA Madrid - Halep batte Barty con un doppio 7-5 : WTA Madrid, Simona Halep ha battuto la Barty ed ora attende di conoscere la sua prossima avversaria che verrà fuori dall’incontro tra Bencic ed Osaka WTA Madrid, la romena Simona Halep è attesa ad una crescita di condizione in questa stagione sulla terra dopo un inizio non proprio eccellente di stagione. Con un doppio 7-5 la tennista romena ha superato il turno vincendo contro la Barty ed approdando adesso in semifinale dove ...

WTA Madrid - Kvitova batte Garcia : la ceca approda ai quarti del torneo : WTA Madrid, Petra Kvitova ha superato con un doppio 6-3 la francese Caroline Garcia, numero 22 del ranking La campionessa in carica Petra Kvitova si qualifica ai quarti di finale del torneo Wta di Madrid (terra, montepremi 7.021.128 euro). La ceca, numero 2 del mondo e del seeding, supera la francese Caroline Garcia, numero 22 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e 16 minuti. (Spr/AdnKronos)L'articolo WTA Madrid, ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : negli ottavi di finale le big vincono e convincono. Halep e Kvitova sugli scudi : La giornata odierna del WTA Premier Mandatory di Madrid è stata dedicata alla disputa degli ottavi di finale. Molte delle big hanno fatto molto in fretta a vincere e il record di velocità spetta alla romena numero 3 del mondo Simona Halep che ha impiegato solamente 45 minuti per rifilare uno spietato doppio 6-0 (48 punti vinti contro 12!) alla slovacca Viktoria Kuzmova. Hanno impiegato due set rapidi anche l’olandese Kiki Bertens, testa di serie ...

WTA Madrid – Sloane Stephens stacca il pass per i quarti - ma quanta fatica per battere la Zheng : La tennista americana avanza ai quarti di finale del torneo di Madrid, superando in rimonta la cinese Zheng Sloane Stephens si qualifica ai quarti di finale del torneo WTA di Madrid, la tennista americana supera in tre set la cinese Zheng con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2. Un match alquanto complicato per la numero 8 del ranking, che va subito sotto a causa di una partenza a rilento, per poi riuscire a ribaltare il risultato e chiudere la ...

WTA Madrid : Halep chiama - Osaka risponde : Se il tetto infatti ripara dall'acqua che cade sulla mattinata di Madrid, non esiste protezione per la slovacca che sparisce dal campo agevolando lo show della numero tre del mondo con una ...

WTA Madrid – Ashleigh Barty ai quarti in rimonta : Putintseva si arrende al terzo set : Ashleigh Barty si impone in rimonta su Yulia Putintseva: la tennista australiana batte la kazaka al terzo set e accede ai quarti di finale del WTA di Madrid Dopo 2 ore e 5 minuti si completa la rimonta di Ashleigh Barty che accede, a fatica, ai quarti di finale del WTA di Madrid. La tennista australiana, numero 9 del ranking mondiale femminile, ha perso il primo set contro Yulia Putintseva con il punteggio di 4-6. La giocatrice aussie è ...