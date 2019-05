Watchmen | la prossima grande serie tv HBO

ilgiornale

(Di sabato 11 maggio 2019) Niccolò Sandroni È uscito il trailer ditv firmata da Damon Lindelof, già creatore di Lost. Ecco perché è il prossimo appuntamento da non perdere Nel 2009 Zack Snyder ha diretto il film, basato sulla graphic novel DC Comics di Alan Moore e portatore al cinema di una concezione di supereroe diversa. Già con Tim Burton e i suoi Batman abbiamo avuto una visione più oscura dei paladini della giustizia ma conviene tolta ogni velleità e il fine giustifica ogni mezzo possibile. I supereroi che vediamo non sono quelli noti al pubblico, i protagonisti sono il Comico, Ozymandias, il Dr. Manhattan e Rorschach. Ora, in piena esplosione del fenomeno cinecomics, arrivato anche tra letv, da alcuni anni in modo sempre più intenso, la saga diavrà il suo racconto seriale, presentato con il primo trailer ufficiale. Si tratta di supereroi non ...