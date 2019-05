Volley | secondo raduno per l’Italia | gli azzurri convocati Si uniscono Antonov | Anzani e

Volley : Superlega - secondo acquisto per Latina : arriva Moritz Karlitzek : Latina- Moritz Karlitzek , schiacciatore tedesco, è il secondo arrivo in casa Top Volley Latina. arriva in Italia con tantissimo entusiasmo. ' Mi piacciono le sfide, i confronti e voglio aumentare il ...

LIVE Conegliano-Novara 1-0 Volley - Gara-3 Finale Scudetto in DIRETTA. Che equilibrio nel secondo set : 16-15 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, Gara-3 della Finale Scudetto di volley femminile. E’ la terza sfida della serie che assegna lo Scudetto 2018/2019 tra le due protagoniste annunciate della stagione che il 18 maggio a Berlino si contenderanno la Champions League dopo aver conquistato una Finale tutta italiana. Si potrebbe già chiudere tutto qui perchè Conegliano è avanti 2-0 nella serie, ha il vantaggio del fattore ...

Volley femminile - Finale Scudetto Serie A1 2019 : Conegliano travolgente anche nel secondo atto! Novara sconfitta per 3-0 e spalle al muro : Prosegue il cammino impeccabile di Conegliano nella Finale Scudetto della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. La formazione allenata da Daniele Santarelli ha replicato tra le mura amiche il risultato ottenuto in trasferta nella sfida inaugurale ed ha regolato Novara con il punteggio di 3-0 (25-16; 25-23; 25-23) portandosi sul 2-0 e regalandosi la possibilità di conquistare il tricolore già nella prossima partita, in programma lunedì 6 ...

Volley : A2 Maschile - Bergamo-Piacenza atto secondo : ROMA- Mercoledì 1 maggio in campo per le partite decisive del campionato di A2 Maschile. Si gioca Gara 2 di Finale fra Olimpia Bergamo e Gas Sales Piacenza mentre nei Play Off A2 Gara 2 potrebbe ...

LIVE Perugia-Modena Volley 1-1 - Gara-5 Semifinale in DIRETTA : scontro tremendo - tutto o niente! Rimonta stellare degli umbri nel secondo set! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia.-Modena, Gara-5 della Semifinale scudetto di volley maschile. tutto o niente, win or go home: chi vince questa partita si qualifica alla finale per il tricolore dove affronterà Civitanova, chi perde dovrà fare le valigie e dire addio ai sogni di gloria. Si preannuncia grande spettacolo al PalaBarton del capoluogo umbro dove i Campioni d’Italia non perdono durante i playoff addirittura dal ...

LIVE Scandicci-Novara 1-1 - Gara-4 play-off Volley femminile in DIRETTA : le toscane reagiscono nel secondo set : Appuntamento alle ore 18:30 per Scandicci-Novara, quarto atto della semifinale di Serie A1 di volley femminile. L’Igor Gorgonzola, avanti 2-1 nella serie, oggi vuole chiudere il discorso qualificazione, mentre una recriminante Savino del Bene ha il compito di portare la sfida a gara-5 dopo l’occasione sprecata in gara-3. Novara ha dimostrato di possedere maggiore solidità mentale delle avversarie, che le ha permesso di avere la meglio nei ...

LIVE Conegliano-Monza Volley 22-25 25-20 9-12 - Gara-3 Semifinali in DIRETTA : le venete tornano in pista! Secondo parziale conquistato : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Monza, Gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. Le Campionesse d’Italia, capaci di dominare le prime due partite, vanno a caccia della terza vittoria consecutiva grazie alla quale si qualificherebbero per l’atto conclusivo del campionato: le Pantere, di fronte al proprio pubblico del PalaVerde, partiranno con tutti i favori del pronostico e puntano al successo per ...

LIVE Perugia-Modena Volley - Gara-3 Semifinale in DIRETTA : 0-1 - padroni di casa avanti 15-12 nel secondo set : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Modena, terza sfida della serie di Semifinale playoff della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato nazionale di volley maschile. L’equilibrio regna sovrano dopo le prime due partite: la formazione umbra si è aggiudicata il primo confronto tra le mura amiche, ma gli uomini di Julio Velasco hanno ristabilito la parità con uno spettacolare successo al tiebreak nell’incontro di ...

LIVE Novara-Scandicci Volley femminile - Gara-2 in DIRETTA : 2-0 - le ragazze di Barbolini conquistano anche il secondo set : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Scandicci, seconda partita della serie di semifinale del campionato di A1 2018-2019 di volley femminile. La formazione piemontese è chiamata a riscattare la sconfitta al tiebreak subita nella sfida inaugurale, mentre le toscane cercheranno di portare la serie sul 2-0 e volgere a proprio favore il fattore campo. L’equilibrio visto in campo nella gara di giovedì e l’importanza ...

LIVE Monza-Conegliano Volley femminile - Gara-1 semifinale in DIRETTA : 0-1 (16-25; 10-17) - la formazione accelera anche nel secondo set : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Monza-Conegliano, Gara-1 della semifinale scudetto della Serie A1 2018-2019 di volley femminile. Le due formazioni in campo daranno sicuramente vita ad una serie intensa e spettacolare, al termine della quale la squadra che per prima riuscirà a conquistare tre successi si guadagnerà l’accesso all’atto conclusivo. Il favore del pronostico sorride alla compagine allenata da Daniele ...