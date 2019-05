ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) I tagli aidei consiglieri regionali deldecisi nel 2014 non erano incostituzionali. Lo ha stabilito lache ha esaminato i quesiti posti dal giudice civile di Trento Massimo Morandi e riguardanti la norma che aveva cercato di ridurre gli effetti a favore della casta politica di una precedenteregionale del 2012. La causa riguardava gli effetti “retroattivi, permanenti ed irreversibili” che vietavano il cumulo con altrinazionali o europei oltre i 9.000 euro lordi mensili e prevedeva un taglio del 20 per cento dell’importo erogato dalla Regione. Costi della politica Di Giuseppe Pietrobelli., i pm: “Indanno per dieci miloni”. Ma Regione e province non si costituiscono parte civile Le cause erano state promosse dalle ...

ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Vitalizi Trentino-Alto Adige, la Consulta: “Taglio previsto da legge legittimo”. M5s: “Privilegi e non diritti acquisi… - FRANCESC0PAGANO : RT @fattoquotidiano: Vitalizi Trentino-Alto Adige, la Consulta: “Taglio previsto da legge legittimo”. M5s: “Privilegi e non diritti acquisi… - MarcoTalluto : RT @fattoquotidiano: Vitalizi Trentino-Alto Adige, la Consulta: “Taglio previsto da legge legittimo”. M5s: “Privilegi e non diritti acquisi… -