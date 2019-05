Violenta minore durante visita | arrestato medico

Savona - minorenne Violentata durante la visita : arrestato medico 63enne : Ha violentato una ragazzina durante la visita medica . Per questo i poliziotti della squadra mobile di Savona hanno arrestato un neurologo di 63 anni , con l'accusa di violenza sessuale, . Gli agenti, ...

Savona : Violenta minorenne durante visita - arrestato medico | : Il professionista è un neurologo in pensione di 63 anni. Gli abusi sarebbero avvenuti durante una visita domiciliare. Il medico è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su minore e l'...

Savona : Violenta minorenne durante visita - arrestato medico : Savona: violenta minorenne durante visita, arrestato medico Il professionista è un neurologo in pensione di 63 anni. Gli abusi sarebbero avvenuti durante una visita domiciliare. Il medico è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su minore e l'aggravante di abuso di autorità Parole chiave: ...

Violenta minore in visita - arrestato : 13.44 Un medico di 63 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale che sarebbe avvenuta su una minorenne durante una visita. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Savona. L'arresto è avvenuto questa mattina in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal gip del tribunale di Savona. Al medico è contestata l'aggravante di abuso di autorità. Il medico avrebbe costretto la minore a subire atti sessuali durante la ...

Savona - medico Violenta una minorenne durante una visita : arrestato un 63enne : Un medico avrebbe costretto una sua paziente minorenne a subire atti sessuali durante una visita. L’episodio, avvenuto a Savona, ha portato all’arresto dell’uomo, di 63 anni, da parte della Squadra mobile. L’accusa è di violenza sessuale su minore con l’aggravante dell’abuso di autorità. L’ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal giudice del Tribunale di Savona, è stato eseguito questa ...

Bolzano - minorenne Violentata al ritorno da scuola : fermati e poi rilasciati due giovani : È caccia all’uomo a Bolzano, dopo che lunedì scorso una minorenne è stata vittima di una violenza carnale compiuta in pieno giorno, verso le due del pomeriggio. Ancora una volta l’episodio è avvenuto in una zona dove già in passato si erano verificati episodi simili, sulla passeggiata che costeggia il torrente Talvera, nei pressi della confluenza con l’Isarco, a pochi passi dallo stadio Druso. La ragazza, non ancora sedicenne, stava tornando da ...

Minorenne "drogata e Violentata dal gruppo" : tre persone sono finite agli arresti domiciliari : La 16enne era stata invitata da un'amica italiana di 31 anni nella sua villa a Trissino (Vicenza), è stata indotta a fumare hashish e sniffare cocaina per poi essere violentata da tutti e tre: anche con i sex toy

Drogano e Violentano una minorenne : arrestate tre persone : Agli arresti domiciliari due uomini di 27 e 28 anni e una donna di 31: hanno abusato di una minorenne dopo averle fatto assumere stupefacenti.

Genova - per anni Violenta la figlia minorenne. Denunciato - cerca di far esplodere la casa : Un uomo di 43 anni di origini ecuadoriane è stato arrestato dalla polizia a Genova con l'accusa di avere abusato della figlia da quando la bambina aveva undici anni. Dopo l'ennesima violenza la ragazza, oggi diciassettenne, ha confidato tutto alla mamma che è scappata di casa e ha chiesto aiuto a una assistente sociale.Continua a leggere

Torino. Educatrice fa uscire il marito di casa e Violenta un minorenne : “Si sente a disagio” : Secondo gli inquirenti gli episodi sarebbero cominciati nel luglio 2014 e sarebbero proseguiti fino all'agosto 2017. Avrebbe abusato di un ragazzino di età inferiore ai 14 anni, ospite della comunità per minori di Torino in cui lei lavorava come Educatrice.Continua a leggere

Arrestato fondatore di Onlus per immigrati : da 7 anni Violentava un minorenne togolese ricattandolo : Contattata dai giornalisti, l'associazione Mamafrica, che si trova a Pollena Trocchia come quella oggetto del caso di cronaca ed il cui fondatore inizia per L. V., ha detto che parlerà per mezzo dei ...