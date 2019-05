VIDEO NBA 2019 | notte magica per Steph Curry | che trascina i Golden State Warriors in

NBA - rissa tra Denver e Portland : Barton e Curry vengono alle mani [VIDEO] : Denver e Portland si contenderanno un posto in finale ad Ovest in una gara-7 attesissima: Curry e Barton si ritroveranno dopo la rissa di ieri Denver e Portland si stanno dando battaglia in una serie davvero senza esclusione di colpi giunta ad una gara-7 che si prevede essere tesissima. In gara-6 infatti gli animi si sono molto surriscaldati, con Curry e Barton che sono venuti alle mani dopo un rimbalzo conteso in area Trail Blazers. mani ...

NBA – Clamoroso in casa Lakers : Jeanie Buss sta pensando di cedere LeBron James! [VIDEO] : Dopo il mancato arrivo di Tyronn Lue, Jeanie Buss potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di cedere LeBron James In casa Lakers la situazione non è delle migliori. Il malcontento per non essere arrivati ai Playoff NBA si fa ancora sentire e sono già saltate diverse teste ‘responsabili’ di questo fallimento, da coach Luke Walton al plenipotenziario Magic Johnson. Il prossimo che potrebbe lasciare L.A. potrebbe essere ...

VIDEO NBA 2019 : Giannis Antetokounmpo riporta i Milwaukee Bucks in finale di Eastern Conference dopo 18 anni : Notte da ricordare, quella dei Milwaukee Bucks, che si sono qualificati per la finale di Eastern Conference a 18 anni dall’ultima occasione. Giannis Antetokounmpo ha trascinato i suoi compagni alla vittoria sui Boston Celtics per 116-91 con una prestazione da 20 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Ben sette gli uomini in doppia cifra da parte della franchigia del Wisconsin. L’ultima apparizione nell’anticamera delle Finals si è ...

NBA - Warriors-Rockets 3-2 tra le polemiche : la giocata della notte accende un caso [VIDEO] : Klay Thompson autore della giocata che ha di fatto chiuso Warriors-Rockets, ma Houston protesta per un piede poggiato fuori dal campo Warriors-Rockets serie sul 3-2 dopo la vittoria di questa notte di Golden State sul parquet di casa. La squadra di coach Kerr ha avuto la meglio in un finale di gara davvero palpitante, all’interno del quale Houston ha molto protestato per la giocata che ha deciso la contesa. Una palla salvata da ...

NBA - infortunio per Kevin Durant : Golden State in ansia - VIDEO e dettagli : Kevin Durant fermo ai box nei prossimi giorni a causa di un infortunio al polpaccio accusato questa notte Kevin Durant si è fermato Durante il terzo quarto di gioco della gara vinta da Golden State contro Houston, con gli Warriors che sono volati sul 3-2 nella serie. Durant dopo un jumper dalla media ha subito accusato un dolore al polpaccio che lo ha costretto a tornare negli spogliatoi. Gara finita per Durant che adesso è a rischio anche ...

NBA - Toronto-Philadelphia : Drake fa infuriare Embiid “clonandogli” l’aeroplanino [VIDEO] : Toronto e Philadelphia si stanno dando battaglia nella serie che deciderà la prima finalista ad Est: Drake ha acceso ulteriormente gli animi Il quinto atto della serie tra Toronto e Philadelphia ha visto i Raptors trionfare in maniera netta. Leonard e soci hanno dominato portandosi sul 3-2 e guadagnandosi dunque due match point per volare in finale di Conference. Il rapper Drake, tifosissimo ed ambasciatore dei Raptors nel mondo, ha ...

VIDEO Playoff NBA 2019 : i Toronto Raptors non lasciano scampo ai 76ers e avvicinano la finale a Est : I Toronto Raptors vincono in scioltezza 125-89 gara-5 delle semifinali della Eastern Conference contro i Philadelphia 76ers portandosi 3-2 nella serie. Tutto il quintetto dei canadesi chiude in doppia cifra: Pascal Siakam segna 25 punti, Kawhi Leonard 21 con 13 rimbalzi, Kyle Lowry 19, Danny Green 19 e Marc Gasol 11. I 36 punti di margine per Toronto segnano la più larga vittoria della loro storia nei Playoff. Per i Sixers ci sono 22 punti di ...

VIDEO Playoff NBA 2019 : i Denver Nuggets schiantano Portland e volano 3-2 nella serie : Gara-5 è per definizione una “pivotal game” perchè indirizza la situazione in una direzione oppure nell’altra. I Denver Nuggets nelle semifinali della Western Conference hanno schiantato per 124-98 i Portland Trail Blazers portandosi sul 3-2 nella serie e ora sono ad una sola vittoria dalle finali ad Ovest. Ancora una grande prova per Nikola Jokic con 25 punti, 19 rimbalzi e 6 assist, mentre Paul Millsap ne aggiunge 24. Per ...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : Houston difende il fattore campo e supera Golden State - serie in perfetta parità sul 2-2 : Lo spettacolo dei Playoff NBA 2019 non si ferma neppure per un momento. Nella combattuta e appassionante sfida che nella notte italiana ha messo di fronte Houston Rockets e Golden State Warriors gli uomini di Mike D’Antoni sono riusciti a conquistare la seconda vittoria consecutiva imponendosi con il punteggio finale di 112-108 e ristabilendo la assoluta parità nella serie dopo le prime quattro partite. James Harden (38 punti e 10 ...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : Giannis Antetokounmpo trascina Milwaukee contro Boston - Bucks in vantaggio 3-1 : Prosegue lo spettacolo dei Playoff NBA 2019. Nella notte italiana è arrivato un fondamentale successo esterno da parte dei Milwaukee Bucks sul campo dei Boston Celtics per 101-113. Il fuoriclasse greco Giannis Antetokounmpo ha letteralmente dominato l’incontro chiudendo con una stella doppia doppia da 39 punti e 16 rimbalzi con la quale ha permesso agli uomini di Mike Budenholzer di allungare sul 3-1 nella serie e di cominciare a ...

NBA - Antetokounmpo e lo sfottò a Smart che di certo farà infuriare la guardia dei Celtics [VIDEO] : Giannis Antetokounmpo si è preso beffe di Marcus Smart al suo rientro in campo nella serie tra Bucks e Celtics Giannis Antetokounmpo ha trascinato i suoi Bucks alla vittoria sui Celtics, volati adesso sul 3-1 nella serie. Il greco nel post partita è stato interpellato in merito al ritorno in campo di Marcus Smart, un giornalista ha infatti chiesto se la guardia dei Celtics avesse avuto impatto sulla partita. Giannis con atteggiamento ...

Playoff NBA – Draymond Green - lo slalom fra le sexy cheerleader dei Rockets diventa virale! [VIDEO] : Draymond Green finisce nel bel mezzo della coreografia delle cheerleader degli Houston Rockets: il goffo slalom nel tentativo di evitarle diventa subito virale sui social Gara-3 della semifinale di Conference fra Houston Rockets e Golden State Warriors è stata decisiva per il prosieguo della serie. La franchigia texana è riuscita a mantenere il fattore campo nella prima delle due gare casalinghe, accorciando il punteggio che la vede sotto ...

Playoff NBA – Che figuraccia per Stephen Curry : la schiacciata sbagliata in campo aperto è clamorosa [VIDEO] : Stephen Curry protagonista di un clamoroso errore: la schiacciata sbagliata, in campo aperto, in Gara-3 contro i Rockets diventa virale Stephen Curry è solitamente abituato a comparire nelle clip riguardanti le migliori giocate di ogni partita, ma ogni tanto, anche ai migliori capita una serata da dimenticare. Il playmaker dei Golden State Warriors è stato lo sfortunato protagonista di un clamoroso errore. Lanciato in campo aperto a causa ...

