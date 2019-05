VIDEO – Bonolis contro gli juventini | “Qua le regole si rispettano”

Ciao Darwin - il VIDEO sconvolgente dalla regia del programma di Paolo Bonolis : notate nulla di strano? : Accade di tutto a Ciao Darwin, il programma condotto da Paolo Bonolis in prima serata il venerdì sera su Canale 5. Non soltanto in studio, dove se ne vede di ogni, ma anche in regia. Già, perché dalla trasmissione filtra un filmato assai peculiare, che ritrae il regista di Ciao Darwin, Roberto Cenci

Ciao Darwin 8 - Bonolis parla dell'incidente al genodrome : "Ci dispiace per quanto accaduto - seguite le notizie ufficiali per rispetto della verità" (VIDEO) : Ciao Darwin 8 ritorna in onda per il suo settimo appuntamento dopo uno stop durato 2 settimane, i giorni trascorsi sono stati movimentati dalla notizia dell'incidente in cui uno dei concorrenti è rimasto coinvolto in un incidente durante la consueta prova dei genodrome che apre d'ufficio la puntata.Tante le notizie e le indiscrezioni uscite (ne abbiamo parlato anche su TvBlog), Paolo Bonolis per fare chiarezza sull'accaduto ha 'occupato' ...

Ciao Darwin 8 - Bonolis parla dell'incidente al genodrome : "Ci dispiace per quanto accaduto - seguite le notizie ufficiali per rispetto della verità" (VIDEO) : Ciao Darwin 8 ritorna in onda per il suo settimo appuntamento dopo uno stop durato 2 settimane, i giorni trascorsi sono stati movimentati dalla notizia dell'incidente in cui uno dei concorrenti è rimasto coinvolto in un incidente durante la consueta prova dei genodrome che apre d'ufficio la puntata.Tante le notizie e le indiscrezioni uscite (ne abbiamo parlato anche su TvBlog), Paolo Bonolis per fare chiarezza sull'accaduto ha 'occupato' ...

Paolo Bonolis ironizza contro l'allungamento di Striscia la Notizia (VIDEO) : Questa sera torna l'appuntamento in prima serata su Canale 5 con Ciao Darwin 8 - Terre desolate. Lo ricorda anche lo stesso conduttore Paolo Bonolis sul suo profilo instagram (@sonoPaoloBonolis) con un abbigliamento casereccio: maglietta bianca e pantalone nero "da sbarco" come dice scherzando con sua moglie - nonché produttrice alla guida di SDL2005 - Sonia Bruganelli.Una terza puntata in cui altre due squadre si sfideranno all'insegna del ...