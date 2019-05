Venezuela | 10 bambini in arrivo in Italia per le cure

meteoweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) Diecini con gravi patologie arriveranno a giorni all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per riceveree, in alcuni dei casi, il trapianto di midollo. L’Ospedale, apprende l’ANSA, ha infatti dato la disponibilità rispondendo alla richiesta di accoglienza per i piccoli lanciata da Croce Rossa Internazionale e ospedale di Caracas. Garantirà l’accoglienza umanitaria dei 10 bimbi e dei loro accompagnatori. Due hanno già ottenuto i documenti per la partenza e non ci sarebbero ostacoli neppure per gli altri. Iche verranno accolti a titolo umanitario al Bambino Gesù, secondo quanto si apprende, sono affetti da gravi patologie oncologiche e neurologiche: 5 dei piccoli necessitano di interventi di neurochirurgia, 4 sono malati oncologici e per loro e’ urgente il trapianto di midollo. Un bambino è invece affetto da una grave ...

