Vela – Campionato Europeo classe olimpica 470 | i risultati della terza giornata

Vela - Campionato Europeo classe olimpica 470 – Prime Mills e McIntyre fra le donne : Belcher e Ryan guidano nel maschile : Concluso il primo giorno di regate del Campionato Europeo della classe olimpica 470 organizzato dallo Yacht Club Sanremo presso la Marina degli Aregai/Imperia: ecco i risultati Cielo blu, sole e un vento da levante superiore ai 15 nodi per la prima giornata di regate del Campionato Europeo della classe olimpica 470 organizzato dallo Yacht Club Sanremo presso la Marina degli Aregai/Imperia. I 111 equipaggi sono usciti regolarmente in mare ...

Marina di PIsticci - Taranto - - ULTIMA DOPPIA REGATA PER IL CAMPIONATO DI Vela DEL MAR JONIO : ... C'è di Buono e Caffè del Porto hanno riservato ai REGATAnti e al pubblico diverse agevolazioni per trascorrere un weekend a contatto con il mare e con lo sport.

Genoa-Torino - Mazzarri : 'Siamo la riVelazione del campionato' : Queste le parole di Mazzarri su Sky Sport, intervistato a fine gara, visibilmente soddisfatto per la vittoria dei suoi : "Nessuno ci considerava, abbiamo fatto passi da gigante rinnovando la squadra".

Vela – Campionato Europeo RS : X - i risultati del quarto giorno di regate : ottime notizie per l’Italia : Si sono concluse le regate del quarto giorno di gare a Palma di Maiorca, valide per il Campionato Europeo RS:X giorno di Medal Race a Palma di Maiorca e condizioni quasi perfette per gli atleti in acqua che si sono giocati le ultime carte per il titolo di campione Europeo. Medal quindi per i primi dieci di ogni categoria e regata di flotta conclusiva per tutti gli altri. Sul fronte italiano, ottime notizie dagli Under 19 con Nicolò Renna ...

Vela – Il Campionato di Primavera dà il via alla stagione d’altura : Circolo Velico Ravennate, si scaldano i motori per la stagione di Vela d’altura Con il Campionato di Primavera qualifica per il Campionato Nazionale di Altura, in programma per il prossimo week end, inizia la stagione delle regate organizzate dal Circolo Velico Ravennate per le barche d’altura. Due giorni di prove con percorsi tecnici nelle acque di Marina di Ravenna, una tradizione ormai consolidata. Il Circolo Velico si sta ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019. La FIPAV sVela date e sedi della prossima edizione : finali scudetto a Caorle : Entra in scena l’alternanza nel Campionato Italiano di Beach volley. La FIPAV ha svelato ieri date e località del nuovo circuito tricolore e la novità più importante è che la finale scudetto si terrà a Caorle nel penultimo weekend di agosto mentre nella consueta location di Catania, che negli ultimi cinque anni aveva ospitato le finali tricolori, si assegnerà nel week end successivo la Coppa Italia. Il Campionato Italiano prenderà il via da ...

Vela – Campionato invernale di Napoli : tutti i vincitori della 48ª edizione : Vela, concluso il Campionato invernale di Napoli: tutti i vincitori Con il primo Trofeo Campionato invernale del Golfo di Napoli si è conclusa la 48esima edizione della manifestazione di Vela d’altura partenopea. Nove tappe per una rassegna velica che ogni anno vede riuniti nel Comitato Organizzatore dieci circoli della Campania: CRV Italia, RYCC Savoia, Club Nautico della Vela, Canottieri Napoli, CN Posillipo, Sezione Velica Accademia ...