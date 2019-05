Uva vicepresidente UEFA | «Ascolteremo il contributo di tutti per organizzare le nuove

ilnapolista

(Di sabato 11 maggio 2019) Michele Uva,, è intervenuto a Radio CRC per parlare della SuperLega e smussare i toni della polemica che è nata traed ECA da una parte e le società europee dall’altra. Spagna, Italia, Inghilterra e Francia si non opposte alla proposta di una competizione europea ad appannaggio delle big ed hanno accusato ladi essere d’accordo con l’ECA e di non ascoltare le loro necessità. Uva ha precisato «Dal 2024 al 2030 organizzeremo 3competizioni europee. C’è un ascolto da parte dellaversoquelli che fanno parte del sistema affinché ognuno possa apportare il proprio. L’attuale formula è perfetta ma bisogna sempre puntare ad evolversi. Il centro, però, è rappresentato sempre dai tifosi, perché sono loro quelli che investono. La Superlega porterebbe via 4 o 5 squadre più forti di ogni nazione, privando i ...

