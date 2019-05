Upfront 2019 | i pilot NON ordinati da ABC

Upfront 2019-20 Nbc : ordinato Zoey's Extraordinary Playlist : UPDATE 10/05 La Nbc si rituffa nel mondo dei musical e, dopo Smash e Rise, ordina Zoey's Extraordinary Playlist, dramedy musicale, appunto, con protagonista Jane Levy, la prima serie tv della stagione ordinata dal network da uno studio esterno, ovvero la Lionsgate.Upfront 2019-20 Nbc: ordinato Council of Dads UPDATE 8/05: Un nuovo ordine per la Nbc, ad un giorno dall'annuncio di Bluff City Law e Sunnyside. Il network ha infatti ...

Upfront 2019-20 Fox - ordinate sei nuove serie tv : Anche la Fox scende in campo per gli Upfront prima della settimana di presentazione dei palinsesti. Lo fa con una linea abbastanza aggressiva di annunci, composta da ben sei ordini. Quattro drama e due comedy (tra cui un cartoon), che cercheranno di attirare pubblico sul network affidandosi ad alcuni nomi già noti dagli appassionati di serie tv.Nomi come Nick Offerman, che darà la voce al protagonista di The Great North, cartoon ambientato in ...

Upfront 2019 : NBC ordina Zoey Extraordinary Playlist con Jane Levi : Upfront 2019 NBC ordina la serie musical Zoey’s Extraordinary Playlist con Jane Levy di Suburgatory come protagonista. Upfront 2019 NBC. – Anche NBC continua con gli annunci degli ordini a serie dei pilot prodotti nei mesi scorsi. Ieri il canale Universal ha ordinato Zoey’s Extraordinary Playlist con l’attrice Jane Levy come protagonista. Qui trovi tutte le notizie dagli Upfront 2019 La serie è prodotta dalla Jake in ...

Upfront CBS 2019-20 : ordinate Evil - lo spinoff di FBI - Broke - Carol's Second Act : CBS non perde tempo e decide di affrontare la nuova stagione carica di serie tv tra novità e ritorni. Diciassette le serie rinnovate cui bisogna aggiungere 4 comedy e 3 drama già ordinati e non è detto che sia finita qui.Tra le nuove serie tv in arrivo, CBS riporta in tv tanti volti noti sia per il canale che più in generale per il mondo delle serie e curiosamente prende due ex Marvel come Mike Colter in Evil e Simone Missick e Wilson ...

Upfront 2019 : FOX ordina Prodifal Son - Deputy - Outmatched e altre tre serie tv : Upfront 2019 FOX ordina sei serie tv, tra queste: Prodigal Son con Michael Sheen, Deputy con Stephen Dorff e la comedy Outmatched. Ecco tutti i dettagli. Upfront 2019 FOX. – Oltre a CBS (qui e qui) anche FOX ha annunciato gli ordini a serie di alcuni pilot che ha prodotto nei mesi scorsi. Il canale, adesso in una nuova versione dopo la vendita della casa di produzione e dei canali a Disney, ha annunciato l’ordine di quattro drama e ...

Upfront 2019 : CBS ordina Evil - Bob Hearts Abishola - Carol’s Second Act e altre 4 serie tv : Upfront 2019 CBS ordina sette serie tv, tra queste il drama Evil dai creatori di The Good Wife e la comedy Bob Hearts Abishola di Chuck Lorre. Ecco tutti gli ordini Upfront 2019 CBS. – Oltre ai rinnovi (che trovate qui), CBS ha ordinato anche 7 serie tv così composte: tre drama (Evil, FBI: Most Wanted e All Rise) e quattro comedy (Bob Hearts Abishola, Broke, The Unicorn e Carol’s Second Act). Qui trovi tutte le notizie dagli Upfront ...

Upfront 2019 : CBS rinnova Bull - Hawaii Five-0 - Madam Secretary e altro : Upfront 2019: CBS rinnova Bull, MacGyver, Seal Team, Hawaii Five-0, S.W.A.T. e Madam Secretary. Anche CBS salta nel gioco degli annunci pre-Upfronts, e lo fa col botto. Il canale intanto ha voluto dare solo buone notizie ieri annunciando i rinnovi di: Bull (quarta stagione) MacGyver (quarta stagione), SEAL Team (terza Stagione), Hawaii Five-0 (decima stagione), S.W.A.T. (terza stagione), Madam Secretary (sesta stagione). Qui trovi tutte le ...

Upfront 2019 : ABC ordina la serie tv Stumptown con Cobie Smulders : Upfront 2019: ABC ordina la serie con Cobie Smulders come protagonista, conosciuta col titolo Stumptown (ma cambierà). Anche ABC si aggiunge alla lista di canali che sta annunciando le nuove serie della prossima stagione televisiva. Il canale Disney ha ordinato a serie il pilot senza titolo con Cobie Smulders che durante la fase di produzione del pilot era conosciuto con il titolo Stumptown, probabilmente giudicato troppo complicato. Si tratta ...

Upfront 2019-20 ABC : ordinato Stumptown con Cobie Smulders e Mixed-ish spinoff di Black-ish : ABC apre i suoi ordini in vista degli Upfront 2019-20 e della presentazione dei palinsesti rafforzando la propria linea identitaria: da un lato le protagoniste femminili e dall'altro la comicità familiare. I primi due progetti ordinati, entrambi prodotto in casa da ABC Studios, sono infatti un drama tratto dal fumetto Stumptown ma che non ha ancora un nome ben definito, con protagonista Cobie Smulders (ex Robin di How I Met Your Mother e ...

Upfront 2019-20 Nbc : ordinato Council of Dads : UPDATE 8/05: Un nuovo ordine per la Nbc, ad un giorno dall'annuncio di Bluff City Law e Sunnyside. Il network ha infatti ordinato Council of Dads, family drama che per toni e cast potrebbe andare a cercare lo stesso successo di This Is Us. Tratto dall'omonimo libro di Bruce Feiler, la Fox otto anni fa aveva provato a realizzarne una comedy, che però non è mai andata in onda.Upfront 2019-20 Nbc: ordinati Bluff City Law e Sunnyside E' ...

Upfront 2019-20 The Cw - ordinati Batwoman - Katy Keene e Nancy Drew : Non aspetta la settimana prossima neanche The Cw, che già oggi annuncia l'ordine di ben tre nuove serie tv per la prossima stagione. Tra queste, la tanto annunciata Batwoman, con Ruby Rose nei panni della protagonista. L'attrice ha già vestito i panni della supereroina nel crossover Dc Comics andato in onda a dicembre e che è servito anche a testare la reazione del pubblico nei confronti del personaggi.Le altre due serie ordinate, invece, ...

Upfront 2019 : NBC ordina Council of Dads con Sarah Wayne Callies : Upfront 2019: NBC ordina Council of Dads, una serie considerata la compagna perfetta per This Is Us. NBC continua con gli annunci degli ordini a serie per la prossima stagione televisiva. Dopo aver ordinato le serie Sunnyside e Bluff City Law (qui trovi i dettagli), il canale ha dato il via libera a Council of Dads. La serie è prodotta da Joan Rater e Tony Phelan per Jerry Bruckheimer Television e Universal TV ed è considerata la compagna ...