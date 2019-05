Unigram si aggiorna | nuovi set di emoji

Unigram si aggiorna : supporto per i temi personalizzati : Durante il weekend, Unigram si è aggiornato per Windows 10, Windows 10 Mobile e Xbox One introducendo il supporto per i temi personalizzati. Changelog temi personalizzati (beta): ora puoi installare temi personalizzati e crearli utilizzando il nuovo editor temi in Impostazioni > Aspetto. Nuovo modo per visualizzare l’elenco delle chat con più informazioni (è possibile abilitarlo recandosi in Impostazioni > Aspetto). Ora è possibile ...

Unigram si aggiorna : introdotta la ricerca degli sticker : Unigram, il client UWP di Telegram, si è aggiornato ieri per Windows 10, Windows 10 Mobile e Xbox One introducendo la ricerca degli sticker e altre novità. Changelog Cerca set di adesivi: scorri verso l’alto nel pannello degli sticker e usa il nuovo campo di ricerca per individuare rapidamente i tuoi set di sticker o scoprirne di nuovi e, goditi una migliore ricerca delle GIF. Elimina qualsiasi messaggio da entrambe le parti in qualsiasi ...

Unigram si aggiorna : ordina i contatti in base all’ultimo accesso : Unigram, l’ottimo client UWP di Telegram, si è aggiornato per Windows 10, Windows 10 Mobile e Xbox One introducendo la possibilità di ordinare i contatti in base all’ultimo accesso. Changelog ordina i contatti in base al nome o all’ultimo accesso. Attiva la modalità di selezione delle chat per eliminarle o segnarle come lette più velocemente. Riordina le chat bloccate trascinandole. Grazie al nuovo badge, scopri a colpo ...