Una Vita Anticipazioni 12 maggio 2019 | Leonor abbandona Blanca al suo triste destino

Una Vita - anticipazioni : Diego e Blanca attaccati dai briganti : Nelle prossime puntate della nota soap opera Una Vita ci saranno diversi avvenimenti interessanti. Alcune delle novità riguardano Blanca, interpretata dall'attrice Elena Gonzalez, la quale partorirà prima del previsto in una circostanza alquanto complicata. Nel frattempo il crimine commesso da Samuel nei confronti di suo padre Jaime Alday avrà delle importanti ripercussioni. In seguito Diego sarà ricercato dalla polizia dopo la sua fuga dal ...

Una Vita - spoiler : Jacinto torna ad Acacias - Casilda piange per la morte di Martin : Nelle prossime puntate della famosa telenovela Una Vita ci saranno diverse novità entusiasmanti. Alcuni spoiler riguardano Casilda Escolano, interpretata dall'attrice Marita Zafra, la quale verrà improvvisamente colpita alla testa durante gli scontri ad Acacias tra i lavoratori del giacimento d'oro di Ramon e Rosina e la polizia. In seguito il medico che visiterà Casilda reputerà necessario sedarla per alcuni giorni. Successivamente la Escolano ...

Anticipazioni Una Vita - oggi : Samuel non vuole uccidere Diego : È tempo di una nuova puntata con la soap Una Vita, che anche oggi 11 maggio verrà trasmessa su Canale 5 al termine della soap Beautiful. Come già accaduto le scorse settimane, nella programmazione pre-festiva l'orario sarà leggermente diverso rispetto a quello settimanale: la serie iberica inizierà alle ore 14:10 e proseguirà fino alle ore 15:15 circa, quando lascerà spazio alla 'cugina' Il Segreto. Risulta confermato anche il maxi-appuntamento ...

Anticipazioni Una Vita : Blanca apprende che il suo bambino è morto alla nascita : La telenovela di origini spagnole “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra continua a sorprendere. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, annunciano che Samuel Alday si renderà conto di aver commesso un grosso errore ad allearsi con la matrigna Ursula Dicenta. Diego e Blanca riceveranno il consenso dal secondogenito di Jaime, per potersi rifare una nuova Vita lontano dal ...

Una Vita trame 11-12 maggio : Silvia decisa a sposare Zavala - Inigo si dichiara a Leonor : Nuovi e avvincenti episodi di "Una Vita" attendono i telespettatori italiani nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio. Sono in arrivo molti colpi di scena per gli abitanti di Calle Acacias, tra i quali ci sarà Samuel che cercherà in tutti i modi di riconquistare la moglie Blanca, ma senza successo. Inigo dichiarerà il suo amore a Leonor, mentre Silvia sembrerà piuttosto convinta nell'accettare la proposta di matrimonio del generale ...

Una Vita - anticipazioni puntata di sabato 11 e domenica 12 maggio 2019 : anticipazioni puntata 714 di Una VITA di sabato 11 e domenica 12 maggio 2019: Samuel non intende dar seguito alla proposta di Ursula di uccidere Diego… Ursula non sopporta più il fatto che Blanca sia sempre spalleggiata dalle sue amiche e così decide di isolarla… Rosina rivela a Liberto che Flora non le appare felice insieme a Inigo… La situazione in miniera si aggrava sempre di più, le guardie hanno ormai aperto il fuoco e ...

Anticipazioni Una Vita dal 12 al 18 maggio : matrimoni e rivolte : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: Silvia Reyes accetta di sposare Zavala Le Anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che su ordine di Carvajal, Silvia decide di sposare Zavala. Intanto, però, si ritrova ad affrontare dei grossi problemi con Tamayo, il quale inizia a dubitare di lei. Una figura importante, vicina alla guardia reale, […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 12 al 18 maggio: matrimoni e rivolte ...

Una Vita anticipazioni : BLANCA dà alla luce un maschietto ma… : L’assassinio di Jaime Alday (Carlos Olalla), compiuto da Samuel (Juan Gareda), aprirà una serie di grandi dinamiche nelle prossime puntate di Una Vita. La trama principale della telenovela si arricchirà di una serie di colpi di scena e la povera BLANCA (Elena Gonzalez) finirà per partorire, in una situazione decisamente critica, prima del previsto. Cerchiamo quindi di ricapitolare al meglio tutto quello che succederà… Spoiler Una Vita: ...

Una Vita anticipazioni : Casilda disperata per la morte di Martin : Dalle ultime anticipazioni delle puntate italiane di 'Una Vita', soap opera di grande successo, si evince che Martin Enraje è stato ucciso al posto di Diego Alday durante gli scontri tra le forze dell'ordine e gli operai del giacimento d'oro. I minatori infatti prenderanno d'assalto le città e le piazze per far valere i loro diritti, negati invece dai padroni. Ursula assolderà un sicario per liberarsi di Diego, ma in realtà porrà fine alla Vita ...

Una Vita Anticipazioni 10 maggio 2019 : Inigo nasconde un doppia identità : Inigo continua con la sua attività di contrabbando mentre La Deliciosa torna a essere la cioccolateria più rinomata della zona.