Una nuova immagine ci da un assaggio del prossimo gioco dei creatori di Limbo e Inside

Una nuova scossa sulla sanità lombarda - l'ora della grande paura leghista : Giancarlo Giorgetti è uno che non parla mai a caso, anche se dice solo una minima parte di ciò che pensa: “Quando la Lega sale nei consensi e nei sondaggi, arrivano sempre delle cose strane per cui bisogna interrompere quel percorso”. Il riferimento, neanche tanto velato, è all’inchiesta lombarda che ha travolto un pezzo di centrodestra e nella quale è indagato il governatore Attilio Fontana. Adesso, ...

Anna Frank : esce Una nuova versione del suo diario - sarebbe quella originale : Sono passati 75 anni da che Anna Frank scrisse il suo diario, famoso in tutto il mondo. E ora, una nuova traduzione sta per essere pubblicata in Germania, Austria e Svizzera. "Liebe Kitty", "Cara Kitty, è un manoscritto incompleto della "ragazza che voleva diventare una scrittrice"...

Cagliari. Una nuova prospettiva per lo sviluppo sostenibile : Venerdì 17 maggio dalle ore 9 alle 19 nello Spazio Eventi al secondo piano della Mem Mediateca del Mediterraneo, si

Primo studio Ipsos dedicato al tema della plastica : alla vigilia di Una nuova era “plastic free” : Ipsos, società leader in Italia nei servizi di ricerca di mercato, durante il convegno “The third moment of truth: il packaging sostenibile è il nuovo tsunami?” presenta, per la prima volta, un dossier di dati interamente dedicato al tema della plastica realizzato grazie all’analisi di numerosi studi e indagini di mercato condotte dall’Istituto su tematiche quali CSR e sostenibilità ambientale. I dati di Ipsos misurano il grado di crescente ...

Google rilascia Una nuova versione beta dell’SDK di Google Maps - ma la volpe guida in AR non è ancora abbastanza furba : Gli ingegneri del gigante tecnologico di Mountain View hanno lavorato per mesi per ridefinire e migliorare una nuova versione beta di Maps SDK per Android. Oltre ai miglioramenti delle prestazioni e all'accesso più rapido alle nuove funzionalità, questo nuovo SDK beta dovrebbe comportare una riduzione del 60% del consumo di dati relativi a Google Maps per l'utente finale, oltre a una stabilità migliorata. Google non ha nemmeno intenzione di ...

Da Celle Ligure alla provincia di Lodi Una nuova sfida per la squadra di badminton Eunike Asd : Sono Samuele Ciccarelli, Simona Ferrari, Francesco Guastamacchia, Marco Rubino Genovesi, Marco Spaggiari ed Alberto Zavattaro gli atleti con disabilità intellettiva e partner senza disabilità del team ...

Michael Terlizzi fa Una nuova confessione al Grande Fratello : Grande Fratello 16: Michael Terlizzi parla di un momento di crisi Il confronto con Mila Suarez nella notte ha portato a galla un nuovo retroscena su Michael Terlizzi al Grande Fratello. Il figlio dell’ex naufrago ha voluto spiegare alla modella il motivo della sua nomination, pur sottolineando di non avere nulla contro di lei. Michael ha ammesso di esser stato molto male durante la prima settimana di reality, confessando di aver avuto un ...

Una nuova plastica che potrebbe essere riciclata e riutilizzata all’infinito : Quello del riciclo è un punto assolutamente centrale quando si parla della gestione dei problemi legati alla plastica e al suo smaltimento. Attualmente, però, i processi più utilizzati per dare una nuova vita a questo tipo di materiali non sembrano ancora sufficientemente sviluppati: la plastica, insomma, può essere raccolta, trattata e ritrasformata, ma spesso e volentieri il nuovo materiale che si ottiene attraverso queste lavorazioni di ...

Forza Nuova annuncia Una manifestazione contro Lucano davanti alla Sapienza - la protesta : "Salvini la vieti" : “Lucano nemico d’Italia”. Per Forza Nuova il sindaco sospeso di Riace, è un soggetto che rema contro gli interessi degli italiani e, per questo motivo, non avrebbe diritto di parlare all’Università Sapienza. Lucano - rinviato a giudizio a seguito di un’inchiesta sulla gestione dell’accoglienza ai migranti nel paese della Locride divenuto simbolo dell’integrazione - è stato invitato a ...

Scooter a Tre ruote - vantaggi e svantaggi - e Una nuova filosofia di guida : Sono arrivati sul Mercato qualche anno fa. Si parlava di vera e propria Rivoluzione della mobilità. Una novità assoluta che prevedeva – non come i tricicli – due ruote sull’asse anteriore e una, con annessa la trasmissione, convenzionale, al posteriore. Secondo chi l’ha progettato, ideato e poi costruito doveva garantire standard di sicurezza senza precedenti per un mezzo in cui comunque, il pilota, era esposto ...

Se riuscirete a completare la nuova Ultimate challenge di Pillars of Eternity 2 - Obsidian vi regalerà Una patch ricamata : Molti di voi avranno già avuto modo di apprezzare l'ottimo RPG Pillars of Eternity 2: Deadfire, tuttavia potreste decidere di riprenderlo in considerazione grazie alla nuova patch in arrivo in occasione del primo anniversario del titolo.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la patch 5.0 introdurrà infatti diverse novità, tra cui la versione definitiva della modalità a turni, molto richiesta dai giocatori. Verrà inoltre implementata una ...

Casting per un film di Netflix con Armie Hammer e Lily James e per Una nuova App : Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di comparse e controfigure per il remake di un film di Alfred Hitchcock, che verrà diretto da Ben Wheatley e le cui riprese verranno poi effettuate a Nizza. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attrici e doppiatrici per la realizzazione di una nuova App commerciale. Il remake di un importante film Per la realizzazione del remake del primo lungometraggio diretto da Alfred Hitchcock sono ...

Guild Wars 2 : l'Episodio 6 - "War Eternal" arriva questo mese e porta con sé Una nuova cavalcatura e molto altro : l'Episodio finale di Guild Wars 2, War Eternal, che conclude la Stagione 4 del gioco, verrà pubblicato a partire dal 14 maggio. Per l'occasione ArenaNet, attraverso un comunicato stampa, ha pubblicato un nuovo trailer di annuncio.Il finale dell'Episodio 5 ha portato una notizia scioccante per gli alleati che sono a corto di strategie. Nonostante ciò rimane un barlume di speranza e l'ultimo episodio intitolato War Eternal, cambierà le sorti di ...

Sandra Milo in tv racconta da oggi inizio Una nuova vita : In un’intervista esclusiva rilasciata ad Eleonora Daniele nel corso della puntata di “Storie Italiane” Sandra Milo ha raccontato: “Da oggi sono rinata. Finalmente mi hanno tolto il blocco su quello che guadagno. Da oggi rinasco, sono di nuovo una lavoratrice che percepisce i suoi guadagni e sarò in grado di pagare le rate che stabilirà il fisco”.Sandra Milo, nelle scorse settimane, aveva raccontato di vivere in forti difficoltà ...