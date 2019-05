Un gustoso alimento amico della dieta | già sugli scaffali il frutto ricco di vitamina A

meteoweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) Raccolte le prime ciliegie Made in Italy: si prospetta una qualità ottima che garantisce all’Italia il primato europeo nella produzione con circa 110 milioni di chili all’anno, davanti alla Spagna. Coldiretti sottolinea che, nonostante il maltempo, si trovano giàle ciliegie pugliesi, che rappresentano oltre un terzoproduzione nazionale, quelle campane e anche laziali in vendita nel mercati degli agricoltori di Campagna Amica mentre occorre attendere ancora qualche giorno per il Veneto e l’Emilia a partire da Vignola, considerata la capitale del ‘durone’ dove si comincia a raccogliere il 15 maggio per finire nei primi giorni di luglio. “Le ciliegie – sottolinea la Coldiretti – sono uno dei frutti più amati dai più piccoli ma è corsa all’acquisto anche dei più grandi per mettersi in forma e prepararsi ...

