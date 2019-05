Trump “sogna” la “democrazia illiberale” di Orban Il premier ungherese alla Casa Bianca

ilfogliettone

(Di sabato 11 maggio 2019) Dopo essere stato snobbato per anni dall'amministrazione di Barack Obama, il primo ministro, il sovranista Viktor, sara' ricevuto da Donaldil prossimo 13 maggio. "Tutto quello che posso dire e che ci hanno invitati e che abbiamo accettato l'invito", ha rispostoincalzato sull'incontro condurante la conferenza stampa con il ministro degli Interni italiano, Matteo Salvini, la scorsa settimana a Budapest. E se non e' un mistero cheveda di buon occhio l'affermazione del blocco di Visegrad (Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia) alle elezioni europee del prossimo 26 maggio, l'ambasciatore Usa in Ungheria, il magnate ottantenne David Cornstein ha detto che il sogno disarebbe proprio una "democrazia illiberale", comedefinisce quella."Conoscendo il presidente da 25 o 30 anni buoni, posso dire che ...

GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Italia: Mentre aspetta #Orban, #Trump “sogna” che gli Usa diventino come l’Ungheria - Agenzia_Italia : Mentre aspetta #Orban, #Trump “sogna” che gli Usa diventino come l’Ungheria -