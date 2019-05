Tribù indigene in pericolo dall’America Latina all’India | minacciate da narcotraffico e

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) Accerchiati dalle imprese del legname, cacciatori di metalli e pietre preziose, minacciati dal, la falsificazione di documenti per prendere possesso delle loro terre in modo illegale, opere infrastrutturali, e turismo disordinato, la maggior parte di loro si trova in una situazione die conflitto: è la condizione delleche vivono in isolamento nel mondo, la maggior parte delle quali concentrata in America(Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú e Venezuela), nella regione amazzonica. Dal 2005 al 2019 il loro numero è raddoppiato, passando da 84 a 185, e di queste 119 si trovano in una condizione estremamente preoccupante, soprattutto in Brasile, Perù ed Ecuador. Secondo il rapporto presentato dal brasiliano Antenor Vaz, consulente dell’università federale di Paraiba, al Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni ...

