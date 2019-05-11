romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-05-2019 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Traffico Roma del 11-05-2019 ore 15:30 - #Traffico #11-05-2019 #15:30 -
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SU RACCORDO E CONSOLARI, UN PO’ DI Traffico AL CENTRO SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO E PONTE UMBERTO. RESTANO DISAGI SULLA CRISTOFORO COLOMBO PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA PINDARO, CI TROVIAMO NEI PRESSI ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 13:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ RESTANO RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI E SU VIA FLAMINIA NUOVA DA VIALE DI TOR DI QUINTO IN ENTRAMBE I CASI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. CI SPOSTIAMO SU VIA DELLA MAGLIANA ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 13:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ RESTANO RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI E SU VIA FLAMINIA NUOVA DA VIALE DI TOR DI QUINTO IN ENTRAMBE I CASI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. CI SPOSTIAMO SU VIA DELLA MAGLIANA ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SEGNALATO IN AUMENTO SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ, SPOSTAMENTI AGEVOLATI DAL BEL TEMPO CHE FAVORISCE SENZ’ALTRO LE GITE FUORIPORTA. NEL CENTRO STORICO È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITÀ: DI CONSEGUENZA ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SEGNALATO IN AUMENTO SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ, SPOSTAMENTI AGEVOLATI DAL BEL TEMPO CHE FAVORISCE SENZ’ALTRO LE GITE FUORIPORTA. NEL CENTRO STORICO È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITÀ: DI CONSEGUENZA ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO INVARIATA LA SITUAZIONE SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA: A CAUSA DI UN INCIDENTE È CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA GLI SVINCOLI PISANA E MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’USCITA PER LA VIA DEL MARE-OSTIENSE. DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA VIA AURELIA. ALTRO ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO INVARIATA LA SITUAZIONE SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA: A CAUSA DI UN INCIDENTE È CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA GLI SVINCOLI PISANA E MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’USCITA PER LA VIA DEL MARE-OSTIENSE. DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA VIA AURELIA. ALTRO ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE DEL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA: A CAUSA DI UN INCIDENTE È CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE PISANA E MAGLIANA IN DIREZIONE VIA DEL MARE-OSTIENSE, DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA VIA AURELIA. ALTRO INCIDENTE CON CODE ANCHE ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE DEL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA: A CAUSA DI UN INCIDENTE È CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE PISANA E MAGLIANA IN DIREZIONE VIA DEL MARE-OSTIENSE, DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA VIA AURELIA. ALTRO INCIDENTE CON CODE ANCHE ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE DEL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA: A CAUSA DI UN INCIDENTE È CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE PISANA E MAGLIANA IN DIREZIONE VIA DEL MARE-OSTIENSE. ALTRO INCIDENTE CON CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE APPIA ED ARDEATINA IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA RUSTICA SULLA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RALLENTAMENTI A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PISANA E L’AREA DI SERVIZIO SELVA CANDITA ASEGUITO DI UN CANTIERE . PROSEGUENDO IN INTERNA SI STA’ IN FILA PER UN INCIDENTE TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA SULLA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI PER Traffico ...
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 18:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA MAGLIANA E AURELIA E PER Traffico INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E RomaNINA. SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 18:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA MAGLIANA E AURELIA E PER Traffico INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E RomaNINA. SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 18:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA MAGLIANA E AURELIA E PER Traffico INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E RomaNINA. SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE ...