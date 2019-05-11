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Traffico Roma del 11-05-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 11-05-2019 ore 13 | 30 VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 13:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 11-05-2019 ore 13:30 (Di sabato 11 maggio 2019) VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 13:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ RESTANO RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI E SU VIA FLAMINIA NUOVA DA VIALE DI TOR DI QUINTO IN ENTRAMBE I CASI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. CI SPOSTIAMO SU VIA DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE TRA VICOLO DI SANTA PASSERA E VIA COSTA IN DIREZIONE DEL CENTRO. DIFFICOLTA’ PER I NCIDENTE ANCHE SU VIA CHERSO NEI PRESSI DI VIA COLLATINA. NEL POMERIGGIO A PARTIRE DALLE 15,  UN CORTEO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA SI MUOVERA’ VERSO PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. DOPO AVER PERCORSO VIA DELLE TERME DI DIOCLEZIANO, VIA CAVOUR, PIAZZA DELL’ESQUILINO, PIAZZA DI SANTA MARIA MAGGIORE, VIA MERULANA, VIALE MANZONI E VIA EMANUELE ...
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