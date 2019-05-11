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Traffico Roma del 11-05-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 11-05-2019 ore 11 | 30 VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA ...

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Traffico Roma del 11-05-2019 ore 11:30 (Di sabato 11 maggio 2019) VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SEGNALATO IN AUMENTO SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ, SPOSTAMENTI AGEVOLATI DAL BEL TEMPO CHE FAVORISCE SENZ’ALTRO LE GITE FUORIPORTA. NEL CENTRO STORICO È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITÀ: DI CONSEGUENZA DISCIPLINA PROVVISORIA DI Traffico SU TUTTA LA PIAZZA E IN VIA DEI CERCHI. AL DELLA VITTORIA, PER LAVORI DI PULIZIA SINO ALLE 12.00 RIMARRÀ CHIUSA LA VIA PANORAMICA, DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE, CON DISCIPLINA PROVVISORIA DI Traffico NELLE VIE ADIACENTI. MOLTO TRAFFICATA LA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI SINO AL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA VIA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA A VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE ...
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