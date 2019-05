Toto Cutugno | Così Al Bano mi ha salvato la vita

?Toto Cutugno e il dramma del cancro : «Sono salvo grazie ad Al Bano - mi consigliò un medico» : Al Bano ha salvato la vita a Toto Cutugno. «Sì, Carrisi mi ha salvato la vita», ha detto Cutugno ai Lunatici, su Radio 2. Ecco perché. «Mi sentivo una...

Toto Cutugno : “Al Bano mi ha salvato dal cancro” : “AlBano Carrisi mi ha salvato la vita“. A parlare così è Toto Cutugno che, intervenuto durante la trasmissione I Lunatici di Radio Due, ha raccontato una drammatica esperienza: “Mi rivolgo agli uomini: fate prevenzione, cazzo – ha detto a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio – Io mi sentivo una roccia dieci anni fa, mi sentivo di spaccare tutto il mondo, invece mi alzavo di notte, tre quattro volte, per andare a ...

Toto Cutugno : “Albano Carrisi mi ha salvato la vita - avevo le metastasi che stavano per arrivare ai reni” : Toto Cutugno è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Toto Cutugno ha svelato: “Albano Carrisi mi ha salvato la vita. Mi rivolgo agli uomini: fate prevenzione, cazzo. Io mi sentivo una roccia dieci anni fa, mi sentivo di spaccare tutto il mondo, invece mi alzavo di notte, tre quattro ...

Volano stracci nel Pd : 'Alla sesta volta Toto Cutugno smise di esultare per il 2° posto' : Matteo Renzi aveva garantito a Nicola Zingaretti, nel giorno della sua proclamazione a neo segretario del Partito Democratico, che non avrebbe subito colpi di "fuoco amico" da parte sua. L'ex Presidente del Consiglio al momento sta mantenendo la parola, ma non si può dire lo stesso per alcuni membri eccellenti di quella che si può definire la sua 'corrente'. A poco più di una settimana dall'inizio del suo mandato, il nuovo leader del Partito ...

Nel Pd del bicchiere mezzo pieno lo scontento renziano : "Eterni secondi come Toto Cutugno"... "Senza Renzi felici e perdenti" : Il centrosinistra si conferma seconda forza anche alle regionali in Basilicata, ma per il Pd c'è poco da gioire: perde una roccaforte rossa da 24 anni e il partito si attesta al 9%. In attesa che si pronunci il nuovo segretario, Nicola Zingaretti fonti dem fanno notare il bicchiere mezzo pieno: le quattro liste civiche di ispirazione democratica a sostegno di Carlo Trerotola, all'interno delle quali si sono candidati esponenti del Pd e ...

Che tempo che fa - Toto Cutugno spia russa. Panico sul palco in Ucraina : uno sconosciuto sale sul palco : Momenti di tensione per Toto Cutugno in Ucraina. Durante il suo concerto a Kiev, il cantante siciliano si è visto avvicinare sul palco da uno sconosciuto, proveniente dal pubblico. L'uomo è stato prontamente fermato dal servizio di sicurezza ed è risultato essere un fan senza alcuna cattiva intenzio