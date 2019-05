Toni Kroos a Cristiano Ronaldo | Vorrei essere quella roccia

Toni consiglia la Juve : 'Prendi Kroos - non sente pressioni' : Una delle esigenze principali per la Juve ntus nel prossimo calciomercato estivo sarà quella di rafforzare un centrocampo che necessita di innesti di qualità. Nella sconfitta contro l'Ajax ai quarti di finale di Champions League è stata proprio la mediana olandese a sovrastare quella bianconera, merito di giocatori come De Jong o Van de Beek che fanno della qualità una delle caratteristiche principali del loro gioco. Ci aspettiamo quindi che la ...

Real Madrid - Toni Kroos sbotta sui social : “su di me notizie false” : Toni Kroos ha risposto a tono a Marca su Twitter dopo l’ennesima notizia sul suo presunto addio al Real Madrid in estate Toni Kroos è uno dei calciatori più chiacchierati del momento in Spagna. Si fa infatti un gran parlare del suo rapporto con il Real Madrid, che a detta di Marca sarebbe giunto agli sgoccioli. All’ennesimo articolo in merito alla sua volontà di lasciare il club, Kroos ha perso le staffe, rispondendo per le ...