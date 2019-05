TIM cambia gli operatori di provenienza per Iron 50 Giga | Titanium 50 Giga e Jet 50 Giga

Cambia il regolamento del Festival di Sanremo 2020 - la kermesse torna alla direzione interna : gli ulTIMi aggiornamenti : Il regolamento del Festival di Sanremo 2020 si avvicina a passi lunghi e ben distesi verso un cambio delle regole con le quali si spazzeranno via le misure degli ultimi anni per assistere a un'edizione corale nella quale sarà la Rai a fare la parte del leone. Dopo l'ormai quasi certo addio di Claudio Baglioni e l'approdo in conduzione di Amadeus, l'Azienda si è già messa al lavoro per organizzare il tavolo degli ingaggi per la prossima ...

La fidanzata di Valentino Rossi annuncia l’ulTIMa “follia” : la bella Francesca Sofia Novello cambia look [FOTO] : Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, ha postato l’immagine del suo nuovo “folle” taglio di capelli Francesca Sofia Novello, fidanzata del pilota di MotoGp Valentino Rossi, ha svelato ai propri fans il suo nuovo taglio. Dapprima la bella Francesca ha annunciato: “ho fatto una follia“, riferendosi al nuovo taglio. Dopodichè ha pubblicato la foto dell’acconciatura che a dire il vero le ...

Amici - la setTIMa puntata : cambia tutto - come si rivoluziona lo show : Nella settima puntata del Serale di Amici lo scontro tra le Squadre Bianca e Blu avverrà senza l’ausilio dei coach. Nelle parole di Ricky Martin si può leggere qualche anticipazione non sul programma ma sul futuro dei ragazzi: “Volevo prendermi un attimo – così il cantante ha parlato a Maria – per r

Reddito di cittadinanza - già sTIMate 130 mila rinunce : ecco perché i cittadini cambiano idea : ...00 euro mensili, ad integrazione del Reddito,, al posto delle 780,00 euro ipotizzate nelle fasi iniziali della discussione politica sul nuovo provvedimento. La maggior parte delle rinunce potrebbe ...

Il TIMes : “Il Chelsea potrebbe clamorosamente cambiare società - il futuro di Sarri potrebbe essere lontano da Londra” : futuro in bilico per l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, ma anche per il suo Chelsea, che potrebbe clamorosamente cambiare proprietà in vista delle prossime stagioni e passare di mano da Abramovic, ad un nuovo patron. Secondo quanto riporta il Times, infatti, l’uomo più ricco della Gran Bretagna, Sir Jim Ratcliffe, che con un patrimonio di 21 miliardi di sterline, sarebbe disposto ad acquistare i blues dal magnate russo. ...

Don Matteo 12 - per l'ulTIMa stagione è rivoluzione. La Rai cambia faccia a Terence Hill : Don Matteo, la serie più longeva, 20 anni dal primo ciak nel 1999, e più amata della televisione italiana si prepara a registrare gli episodi della nuova stagione con al centro il sacerdote investigatore interpretato da Terence Hill. "Tutti lo sanno, ufficialmente: la dodicesima sarà l'ultima stagio

Nell’ulTIMa puntata di Mentre ero via per Monica cambia tutto - cosa è successo quella notte? Anticipazioni 9 maggio : Il momento della resa dei conti è arrivato per i fan di Mentre ero via. Dopo la pausa di una settimana e l'astinenza di quindici giorni, Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno tornerà a vestire i panni di Monica e Stefano in vista del gran finale della prossima settimana, il 9 maggio. Sarà giovedì prossimo che milioni di spettatori scopriranno la verità su quello che è successo la famosa notte che i due protagonisti stanno ricostruendo a fatica e, ...

Manduria - funerali blindati per il 66enne vitTIMa della baby gang : luogo cambiato all'ulTIMo : Diverse persone sono rimaste fuori: all'interno dell'Oasi Santa Maria per la celebrazione dei funerali di Antonio Stano, morto il 23 aprile: una cinquantina di persone all'interno, diverse altre rimaste fuori

Resistenza : Rojc - non scambiare vitTIMe e nazifascisti : "Chi vorrebbe scambiare i ruoli tra le vittime innocenti e i nazifascisti, chi vuole tentare un revisionismo storico commette un peccato mortale non nei confronti nostri, ma nei confronti di milioni ...

Sara Affi Fella cambia vita : l’ulTIMo gesto d’amore per Francesco : Uomini e Donne, Sara Affi Fella cambia vita dopo lo scandalo che l’ha travolta al Trono Classico: il gesto d’amore per il fidanzato Francesco Sara Affi Fella sembra essere davvero decisa a cambiare vita dopo lo scandalo che lo scorso anno l’ha travolta a Uomini e Donne. Quando è saltata fuori la sua relazione segreta […] L'articolo Sara Affi Fella cambia vita: l’ultimo gesto d’amore per Francesco proviene da ...

Cambiamento climatico - nuove opportunità di invesTIMento : Per esempio, la Cina è ora considerata la seconda economia mondiale, alle spalle solo degli Stati Uniti ed è un leader globale in svariate aree. Nei 40 anni trascorsi da quando Deng Xiaoping lanciò ...

Diretta video con Massimo Scolari : "InvesTIMenti - come cambiano tra politica e paura' : Con lui abbiamo affrontato diversi temi e non solo relativi al mondo della consulenza, ma non solo. politica, investimenti, risparmio: sono tante le parole dello Scarabeo di questa puntata. IL GIOCO ...

Vita in diretta : cosa cambia senza Francesca Fialdini-Tiberio TIMperi : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini assenti: cosa cambia oggi senza La Vita in diretta Cambio di palinsesto oggi, Lunedì di Pasquetta (22 aprile 2019), nel pomeriggio di Rai1: La Vita in diretta di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, infatti, non andrà in onda, per via della giornata festiva, dunque la prima rete proporrà una programmazione alternativa dopo l’edizione breve delle 16.30 del TG1. Dalle 16.50 circa, infatti, appunto dopo ...