Terremoto Catania M 2 7 INGV | epicentro a Paternò | scossa e paura in Sicilia

Terremoto Catania - sciame sismico a Bronte : 6 scosse nella notte : sciame sismico in corso a Bronte in provincia di Catania . Sei le scosse di Terremoto registrate nel corso della notte dall’Ingv.

sciame sismico nella notte in Sicilia, dove l'Ingv ha registrato ben 8 scosse di Terremoto, la più forte delle quali è avvenuta alle 2.44 di magnitudo 3.3 con epicentro a 5 chilometri a sudovest di Linguaglossa. Non si segnalano danni a cose o persone, ma il Terremoto è stato avvertito distintamente in tutta la provincia di Catania.