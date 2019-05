Tennis | Masters 1000 Madrid 2019 | Stefanos Tsitsipas firma l’impresa | batte Rafael Nadal

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Stefanos Tsitsipas fa l’impresa - batte Rafael Nadal e conquista la finale contro Djokovic : Il greco Stefanos Tsitsipas (n.9 del mondo) realizza il sogno: battere il n.2 ATP Rafael Nadal sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid (Spagna) e conquistare a 20 anni il secondo atto conclusivo in carriera dove lo attende il n.1 del ranking Novak Djokovic. Una partita di grande intensità quella andata in scena al “Manolo Santana”. L’ha spunta il “nuovo che avanza” 6-4 2-6 6-3 in 2 ore e 36 minuti di partita. ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati dei quarti di finale (10 maggio). Avanti Nadal e Djokovic - fuori Federer e Zverev : Oggi a Madrid, nel torneo ATP Masters 1000 di Tennis, si sono giocati tre dei quattro quarti di finale in programma: il numero uno del seeding, il serbo Novak Djokovic, è passato alle semifinali senza giocare, dato che il croato Marin Cilic, numero 9, ha dato forfait per un’intossicazione alimentare. Nelle altre sfide di giornata, cade l’elvetico Roger Federer, che viene rimontato e battuto dall’austriaco Dominic Thiem che si ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Maric Cilic si ritira per un’intossicazione alimentare - Djokovic in semifinale : Marin Cilic non scenderà in campo oggi pomeriggio per affrontare Novak Djokovic nel quarto di finale del Masters 1000 di Madrid. Il Tennista croato, infatti, ha passato una nottata terribile come ha annunciato su Twitter: ha dovuto rinunciare a disputare l’incontro a causa di una grave indisposizione dovuta a un’intossicazione alimentare. Un grande dispiacere per il 30enne, vincitore degli US Open 2014, che si era qualificato a ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : i quarti di finale. Super sfida Federer-Thiem - per Nadal c’è Wawrinka : Si entra nella fase calda del Masters 1000 di Madrid, visto che oggi si disputeranno i quarti di finale. Ad aprire il programma della giornata saranno Novak Djokovic e Marin Cilic. Il serbo sembra essersi ritrovato dopo le ultime apparizioni nei 1000 molto deludenti. Il numero uno del mondo parte favorito contro il il 30enne di Medjugorje, anche perchè ha vinto diciassette dei diciannove match finora disputati tra i due. Una partita che ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati degli ottavi di finale (9 maggio). Avanti tutti i big - fuori Fabio Fognini e Kei Nishikori : Si sono disputati oggi a Madrid gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Tennis: sulla terra battuta spagnola l’unica (parziale) sorpresa di giornata è l’eliminazione del nipponico Kei Nishikori, testa di serie numero 6, per mano dell’elvetico Stan Wawrinka. Purtroppo in casa Italia arriva l’eliminazione dell’ultimo azzurro in gara. Abbiamo parlato in separata sede della sconfitta del nostro Fabio Fognini ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Rafael Nadal in scioltezza ai quarti di finale. Tiafoe piegato in due set : Missione compiuta per Rafael Nadal. Il campione spagnolo (n.2 del mondo) conquista i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Sulla terra rossa l’asso iberico si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 contro l’americano (n.37 del ranking) Frances Tiafoe, con lo score di 6-3 6-4 in 1 ora e 36 minuti di partita. Rafael se la vedrà, dunque, al prossimo turno contro lo svizzero Stan Wawrinka che ha avuto la meglio del giapponese Kei ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini deve cedere ad un grande Dominic Thiem ai quarti di finale. L’azzurro ko in due set : Niente da fare per il nostro Fabio Fognini (n.12 del mondo) impegnato questo pomeriggio negli ottavi di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il ligure, tornato abile dopo l’infortunio rimediato nel giorno del trionfo a Montecarlo, si è dovuto arrendere all’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking e del ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Rafael Nadal agli ottavi di finale. Félix Auger-Aliassime sconfitto in due set : Rafael Nadal, messi alle spalle i problemi di gastroenterite, conquista l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid (Spagna). Sulla terra rossa iberica, il n.2 del mondo ha superato con un duplice 6-3 il talentuoso canadese Félix Auger-Aliassime (n.30 ATP) in 1 ora e 39 minuti di partita. Un buon esordio per Nadal che ha saputo mettere sul campo la sua forza e la sua classe contro un giocatore più inesperto ma in grande ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati di oggi (7 maggio). Completato il primo turno - iniziati i sedicesimi : Giornata ricca di incontri a Madrid per quanto concerne il torneo ATP Masters 1000 di Tennis: si è Completato il primo turno (12 incontri) e sono iniziati i sedicesimi (4 match), che si completeranno nella giornata di domani. Resta in gara per l’Italia il solo Fabio Fognini, dato che Marco Cecchinato è stato eliminato. Tra i big avanti anche Roger Federer e Novak Djokovic, che sono già agli ottavi assieme all’austriaco Dominic Thiem, ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Roger Federer domina contro Richard Gasquet e vola al terzo turno : 54 minuti di gioco, 6-2 6-3: è questo il riscontro del primo match dopo tre anni di “astinenza” sulla terra rossa di Roger Federer. Il campione svizzero (n.3 del mondo) ha regolato in meno di un’ora il francese Richard Gasquet (n.39 del ranking) con estrema facilità. Una sorta di allenamento per il “Maestro” al cospetto del transalpino, operato all’inguine e fuori 5 mesi dal circuito, costretto a confrontarsi ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Marco Cecchinato perde un match altalenante contro Diego Schwartzman : Finisce subito il Masters 1000 di Madrid per Marco Cecchinato. Il siciliano, numero 16 del tabellone, è stato battuto dall’argentino Diego Schwartzman, uno degli uomini giocatori fuori dal seeding più complicati da affrontare, per 6-0 4-6 6-1 in un match dalla durata piuttosto rapida, un’ora e un quarto. Il prossimo appuntamento, per l’azzurro, è dunque quello con il Foro Italico di Roma la settimana prossima, mentre ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Andreas Seppi sconfitto in meno di un’ora da Gael Monfils : Si conclude molto in fretta il Masters 1000 di Madrid per Andreas Seppi. L’altoatesino è stato nettamente battuto, in 55 minuti, dal francese Gael Monfils. La testa di serie numero 16 si è imposta con il punteggio di 6-3 6-1: il mix della buona giornata del transalpino e di quella pessima del nostro giocatore ha fatto la differenza dalla metà del primo set in avanti. Quello odierno è il sesto confronto vinto da Monfils sugli otto disputati ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : virus intestinale per Rafael Nadal. Lo spagnolo non dovrebbe dare forfait : Non ha pace Rafael Nadal. Dopo aver dovuto rinunciare al confronto con Roger Federer a Indian Wells e all’appuntamento dei 1000 sul cemento americano per problematiche fisiche, lo spagnolo si è trovato costretto a fare i conti con gli incontri sulla terra rossa dove i risultati inattesi in negativo non sono mancati: si pensi alle due semifinali perse a Montecarlo ed a Barcellona per mano di Fabio Fognini e Dominic Thiem. Ebbene, prossimo ...

