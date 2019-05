Tennis – Dominic Thiem in versione tifoso | “Europa League? Che emozione il mio Chelsea!”

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini deve cedere ad un grande Dominic Thiem ai quarti di finale. L’azzurro ko in due set : Niente da fare per il nostro Fabio Fognini (n.12 del mondo) impegnato questo pomeriggio negli ottavi di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il ligure, tornato abile dopo l’infortunio rimediato nel giorno del trionfo a Montecarlo, si è dovuto arrendere all’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking e del ...

Tennis - ATP Barcellona 2019 : Dominic Thiem annienta Daniil Medvedev e conquista il titolo catalano : Dominic Thiem conquista l’ATP 500 di Barcellona (Spagna), piegando in due set il russo Daniil Medvedev (n.14 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-0 in 1 ora e 14 minuti di partita. L’austriaco conquista il secondo titolo dell’anno dopo Indian Wells e nel feudo di Rafael Nadal mette in luce le sue grandi qualità sul rosso. Per lui è il 13° torneo vinto in carriera e 23 anni dopo Thomas Muster pone il marchio di un giocatore ...

Tennis – Dominic Thiem versione… allenatore : “chi prenderei nella mia squadra di calcio? Scelgo Nadal e…” : È stato chiesto a Dominic Thiem con chi formerebbe una squadra di calcio fra i colleghi: il Tennista austriaco ha scelto 3 compagni niente male Nel corso dei vari incontri con i media ad Indian Wells, il campione dell’edizione 2019, Dominic Thiem, si è trovato a rispondere ad una curiosa domanda… calcistica. Il Tennista austriaco gioca a calcio nel tempo libero, specialmente quando si trova in Austria, ed è grande tifoso del ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : in finale Dominic Thiem rimonta e batte Roger Federer dopo due ore di battaglia : Il torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells va all’austriaco Dominic Thiem, testa di serie numero 7, che nell’atto conclusivo sul cemento statunitense supera in rimonta il numero 4, l’elvetico Roger Federer, con il punteggio di 3-6 6-3 7-5, dopo due ore e tre minuti di aspra battaglia sportiva. Nel primo set parte forte Federer, che trova il break nel secondo game e vola sul 3-0. L’austriaco sistema il servizio, vincendo i ...