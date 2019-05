Taylor Mega vuota il sacco | “fidanzati solo per celare d’essere gay”

Taylor Mega - bomba sexy in costume : Curve perfette, pose strategiche, bikini mozzafiato: Taylor Mega sa bene come farsi notare, e colpisce al cuore i suoi follower postando su Instagram una carrellata di scatti bollenti. Ma il vero protagonista delle immagini è il beachwear, che non è scelto a caso: costumi interi e due pezzi sono stati disegnati proprio dall’ex naufraga. Di ritorno dall’Isola dei Famosi, la bella Taylor Mega non ha perso tempo e si è buttata a capofitto nella ...

Taylor Mega : il nuovo fidanzato è un milionario iraniano? L’indiscrezione : Taylor Mega ha un nuovo fidanzato? L’indiscrezione sul milionario iraniano che non vuole essere citato Un nuovo amore starebbe tenendo al momento impegnata Taylor Mega. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi, stando a quando riportato nell’ultimo numero del settimanale Chi, si sarebbe fidanzata recentemente. Lui sarebbe un milionario iraniano più grande di lei che, però, avrebbe […] L'articolo Taylor Mega: il nuovo ...

Taylor Mega si svela : nuova confessione sul passato e sulla droga : Taylor Mega si svela: arriva la nuova confessione sul passato e sulla droga. “Ho avuto la prova dell’esistenza di Dio” Taylor Mega torna a parlare del suo passato e dell’uso di droga. La nota influencer, che si è fatta conoscere al grande pubblico televisivo grazie alla partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, si è […] L'articolo Taylor Mega si svela: nuova confessione sul passato e ...

Taylor Mega superhot su Instagram : «Ha le smagliature». La sua risposta è perfetta : Taylor Mega è ormai una star, dopo le ospitate in tv, la partecipazione a L’Isola dei Famosi e il presunto flirt con Flavio Briatore dopo la fine del suo matrimonio con Elisabetta Gregoraci: anche su Instagram la modella è seguitissima (oltre un milione e mezzo di followers), e ogni suo post conta migliaia di like. L’ultimo non è passato inosservato: Taylor ha infatti postato una foto in bikini mentre sorseggia una Coca Cola, in vacanza in ...

Biondo e Emma - sempre più innamorati e su Taylor Mega : “Fantascienza” : Biondo e Emma, dopo la crisi, sono tornati più innamorati di prima. I cantanti sono fuggiti a Parigi per ritrovarsi come coppia La crisi di Biondo e Emma Muscat è ufficialmente superata. Sulle pagine del settimanale Chi, la coppia si racconta e racconta l’amore che è tornato più forte di prima. Soprattutto, smentiscono la rottura […] L'articolo Biondo e Emma, sempre più innamorati e su Taylor Mega: “Fantascienza” proviene ...

Chi è Taylor Mega : età - fidanzato e altezza dell’ex di Briatore : Chi è Taylor Mega: età, fidanzato e altezza dell’ex di Briatore Taylor Mega: carriera e biografia, chi è Taylor Mega ha 24 anni ed è nata a Carlino, in provincia di Udine. I suoi genitori sono entrambi allevatori di tacchini e la bella ragazza è cresciuta in campagna in una famiglia molto umile. Insieme alla sorella Jade ha deciso di lasciare la città e di fare carriera grazie alla tv e ai social. Taylor Mega: i followers su ...

Taylor Mega : "Il Coachella? Preferisco mete luxury e inaccessibili" : In questi giorni, molti dei personaggi noti sul web sono in America per partecipare al Coachella Festival : tra questi, però, la grande assente è Taylor Mega che, interrogata dai suoi follower, non ha ...