Superbike | Gp Italia Rea vince gara 1 davanti a Bautista-2

VIDEO Superbike - Gara-1 GP Italia : highlights e sintesi - Jonathan Rea batte Bautista a Imola : Jonathan Rea ha vinto la Gara-1 del GP d’Italia 2019, prova valida per il Mondiale Superbike. Il centauro della Kawasaki è riuscito a spezzare la serie di undici vittorie consecutive firmata da Alvaro Bautista, lo spagnolo della Ducati oggi si è dovuto accontentare della seconda piazza mentre il suo compagno di squadra Chaz Davies non ha terminato la gara. Da segnalare la sesta piazza di Marco Melandri, podio completato dal turco ...

DIRETTA SBK 2019/ Superbike streaming video tv : le ambizioni di Davies - Gp Italia - : DIRETTA Sbk 2019, chiusasi poco fa la Fp3, la terza sessione di prove libere: Jonathan Rea è stato il migliore in assoluto su Kawasaki

Sky Sport MotoGP e TV8 - Diretta Superbike Round Italia (10 -11 - 12 Maggio) : Il Campionato del mondo MOTUL FIM SuperSport è pronto a tornare a regalare emozioni. Dopo le ultime due gare, al MotorLand di Aragon e ad Assen, dove l'adrenalina è stata al limite fino alla bandiera a scacchi, i piloti si preparano adesso a spostarsi in Italia, per dar vita ad una nuova sfida nel leggendario Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, una pista che è spesso stata lo scenario di battaglie storiche del ...

LIVE Superbike - GP Italia Imola 2019 in DIRETTA : superpole e gara-1 in tempo reale - tutti contro Bautista : Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della superpole e della gara-1 del GP di Imola di Superbike. Sul tracciato Italiano, lo spagnolo Bautista e la sua splendida Ducati vogliono continuare a dominare il Mondiale dopo un avvio strabiliante, coronato da 11 successi in altrettante gare, record assoluto per quanto riguarda la categoria. Il principale rivale del Team di Borgo Panigale è sicuramente il britannico della Kawasaki ...

Superbike - GP Italia Imola 2019 oggi : orari e programma superpole e gara-1. Come vederle in tv e streaming : Dopo la giornata di ieri, dedicata alle prime due sessioni di prove libere, il Gran Premio d’Italia 2019 di Superbike inizia a fare sul serio. Sul circuito di Imola, infatti, i protagonisti del Mondiale dedicato alle moto derivate di serie, saranno impegnate tra superpole e gara-1. Si inizierà, quindi, alle ore 11.00 con i 25 delle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della prima manche che prenderà il via alle ore ...

Diretta Sbk 2019/ Superbike streaming video e tv Superpole e gara-1 Gp Italia Imola : Diretta Sbk 2019 Superbike streaming video e tv, Superpole e gara-1 del Gp Italia a Imola. Gli orari e la cronaca degli eventi di oggi, sabato 11 maggio,.

Superbike - Round Italia : Rea chiude in testa il venerdì. Bautista quarto le seconde libere : Su un circuito che lo ha visto trionfare sette volte e salire in dodici occasioni sul podio, Jonathan Rea infila due sessioni molto convincenti e comanda in entrambe la classifica. Il suo miglior ...

Superbike - GP Italia 2019 : risultato prove libere 2. Jonathan Rea si conferma leader - Davies vicino - Bautista 4° non brillante : E’ sempre Jonathan Rea il protagonista del primo giorno di prove libere del quinto round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato di Imola il campione del mondo in carica ha letteralmente pennellato ogni curva, facendo una grande differenza nell’ultimo settore, dove la sua guida, associata alla stabilità della ZX-10RR, ha fatto una grande differenza. L’1’46″374 è la dimostrazione e per il nordirlandese la ...

Superbike - GP Italia 2019 : risultato prove libere 1. Jonathan Rea davanti a tutti - Bautista terzo. Infortunio per Laverty : A Imola è incominciato il lungo weekend riservato al GP d’Italia 2019, prova valida per il Mondiale Superbike. Il fine settimana si è aperto con le prove libere 1 durante le quali Jonathan Rea ha firmato il miglior tempo: il Campione del Mondo in carica, dopo quattro uscite in cui non era mai riuscito a contrastare il dominio di Alvaro Bautista, sembra aver trovato un ottimo assetto sulla sua Kawasaki e ha stampato un interessante ...

LIVE Superbike - GP Italia Imola 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata del quinto appuntamento del Mondiale 2019 di Superbike, che vedrà i piloti impegnati nelle due sessioni di prove libere sullo storico tracciato romagnolo di Imola per il GP d’Italia. I primi quattro weekend di gare hanno rappresentato il dominio assoluto della Ducati Panigale V4 R di Alvaro Bautista, che ha ottenuto il successo in tutte le undici prove disputatesi fino a qui (manca ...

Superbike - GP Italia Imola 2019 oggi : orari delle prove libere e come vederle in tv e streaming. Programma venerdì 10 maggio : Si entra nel vivo per quanto riguarda il Gran Premio d’Italia 2019 del Mondiale Superbike. Sul circuito di Imola i piloti scenderanno in pista per le prime due sessioni di prove libere, in vista della superpole e di gara-1 di domani, quindi superpole race e gara-2 di domenica. Lo scenario, come sempre, sarà splendido, con un tracciato spettacolare e una cornice di pubblico davvero importante. come spesso capita, ovviamente, gran parte del ...

Mondiale Superbike - GP Italia 2019 : Alvaro Bautista favorito principale ma Jonathan Rea vuole invertire il trend : Scatterà venerdì con le prime prove libere il weekend di gara dell’attesissimo Gran Premio d’Italia 2019, quarto round stagionale del Mondiale Superbike. Il campionato riservato alle moto derivate di serie si trasferisce sul circuito di Imola per il primo dei due appuntamenti previsti dal calendario nel Bel Paese, con gli appassionati Italiani che potranno godersi lo spettacolo del fenomenale duello tra Alvaro Bautista e Jonathan ...