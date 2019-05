Stefano De Martino resta su Rai 2 | a settembre un programma pomeridiano

Stefano De Martino dopo 'Made in Sud' : "Sogno di portare in Rai un grande varietà" : Il ballerino-conduttore, quest'anno al timone del programma comico di Rai 2, vuole proseguire la sua esperienza televisiva e...

Stefano De Martino : 'Da giovane soffrivo il gossip - io e Belen Rodriguez diamo speranza' : A pochi giorni dalla conclusione di Made in Sud, Stefano De Martino è stato intervistato da vari siti sulla sua prima vera esperienza da conduttore: il giovane ne ha approfittato per fare un bilancio più che positivo della sua vita, sia professionale che personale. Dopo aver raccontato la grande sofferenza che gli ha dato essere conosciuto principalmente per le sue storie d'amore, il napoletano ha spiegato che oggi dà un peso diverso al gossip: ...

Stefano De Martino sogna in Rai uno show di varietà : In un’intervista al "Il Corriere della Sera" per l’ultima puntata di Made in Sud, Stefano De Martino parla della sua vita fra successi e sogni di nuovi progetti lavorativi : "Sono convinto che più vai avanti e più hai la consapevolezza per goderti la vita. Oggi penso di aver fatto già abbastanza errori per proseguire con una buona marcia – rivela -, ho studiato tanto e continuo a farlo. Studio da showman. Vorrei portare in Rai Uno ...

Made in Sud – Nuova edizione con tante novità. Stefano De Martino alla conduzione. : Nell’inedita collocazione del lunedì sera, in prima serata su Raidue torna la comicità di “Made in sud” , con una Nuova edizione composta da sette puntate, rigorosamente in diretta dagli studi Rai di Napoli e contante novità. La conduzione è affidata a Stefano De Martino e Fatima Trotta, con la partecipazione straordinaria di Elisabetta Gregoraci […] L'articolo Made in Sud – Nuova edizione con tante novità. Stefano De Martino ...

Stefano De Martino e il ritorno con Belen Rodriguez : "La separazione? Un fallimento" : Da qualche mese ormai è avvenuta la reunion tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Intervistato da I'M Magazine, il conduttore di Made in Sud ha parlato di questo ritorno di fiamma: “La separazione è stata un fallimento. Non sapevo cosa sarebbe avvenuto, non potevo prevedere se sarebbe stato definitivo, ma io ho lavorato molto per ritrovare la serenità”. Ha continuato l'ex ballerino di Amici: “Santiago mi ha aiutato molto la ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Gli impegni li tengono lontani ma oggi... : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più uniti, innamorati e felici. Il conduttore napoletano si racconta e svela: 'la separazione? Un fallimento'.

Stefano De Martino - scena imbarazzante a Made In Sud : Questo è senza di dubbio un bellissimo periodo per Stefano De Martino , sia dal punto di vista lavorativo che amoroso, grazie alla ritrovata intesa con l'ex moglie e madre di suo figlio Belen ...

Stefano De Martino : 'La separazione da Belen un fallimento - ho lavorato per la serenità' : A poche settimane dall'ufficializzazione del suo ritorno con Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha rilasciato un'intervista ad un giornale della sua città su svariati argomenti. In merito alla separazione dall'argentina che lui ha voluto nel 2015, il ballerino ha detto che l'ha vissuta come un fallimento ma che ha fatto di tutto per riportare equilibrio e serenità nella sua famiglia. Nessun accenno da parte del conduttore di Made in Sud ai ...

Stefano De Martino : ‘La separazione da Belen Rodriguez? Un fallimento’ : La separazione da Belen Rodriguez? Per Stefano De Martino “è stata una tragedia, un fallimento. Non sapevo cosa sarebbe avvenuto, non potevo prevedere se sarebbe stato definitivo, ma io ho lavorato molto per ritrovare una serenità”. Il ballerino, oggi conduttore televisivo a Made in Sud e commentatore radiofonico di The Voice of Italy, intervistato da I’m Magazine torna con la memoria al 2015 quando lui e la ex moglie Belen ...

Stefano De Martino : a Made in Sud battute sulle nozze e su Pamela Prati : Stefano De Martino: a Made in Sud stuzzicato sulla vita familiare con Belen. Poi la battuta sul matrimonio di Pamela Prati e su Barbara d’Urso Arriva il disturbatore Peppe Iodice in scena e Stefano De Martino finisce ‘sotto le sue grinfie’. Come spesso avviene il comico, durante l’ultima puntata di Made in Sud, ha pungolato […] L'articolo Stefano De Martino: a Made in Sud battute sulle nozze e su Pamela Prati ...

Made in Sud : comici di Stefano De Martino rompono il silenzio : Made in Sud, parlano gli Arteteca: “Eravamo senza lavoro. Ci siamo dovuti fare le ossa” Si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al settimanale DiPiùTv Monica Lima, che assieme al marito Enzo Iuppariello, forma il duo di comici Arteteca, di Made in Sud, condotto da Stefano De Martino con Fatima Trotta. Sulle pagine della rivista in questione, la Lima ha parlato del loro passato non facile e della lunga e sudata gavetta ...

Rinnovo dell’amore tra Belen e Stefano De Martino - rinnovo del Matrimonio in mente… intanto lei scrive : “Te Amo” : L’amore tra Belen e Stefano De Martino è tornato forte come un tempo, la rivista Spy rivela una possibile celebrazione per il rinnovo della loro promessa Belen e Stefano De Martino a Milano si regalano una cena romantica a due al ristorante e pasteggiano con ostriche, pietanze sopraffine, buon vino e dolci spettacolari. L’argentina mostra qualche istante della serata nelle … Continue reading rinnovo dell’amore tra Belen e ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : matrimonio-bis e secondo figlio in arrivo? : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e questa non è più una notizia. La conduttrice e showgirl argentina e il ballerino e conduttore napoletano, oramai, non si nascondono più nemmeno sui social network, sui quali si scambiano reciproci messaggi d'amore.Recentemente, il conduttore di Made in Sud, in un'intervista concessa al settimanale Gente, ha anche dichiarato che, tornando insieme alla moglie e madre di suo figlio ...