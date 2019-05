Spazio | cooperazione bilaterale ASI-NASA | visita del Presidente Saccoccia a Washington

meteoweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) Prima missione all’estero nel ruolo didell’Agenzia Spaziale Italiana per Giorgio, insediatosi in agenzia lo scorso venerdì 3 maggio. Ilè sbarcato ail 6 maggio a conferma che gli Stati Uniti sono il primo partner dell’Italia in campo spaziale fuori dell’Europa. ASI ehanno una lunga tradizione diche inizia col nascere di ASI nel 1988 e continua ininterrottamente fino ad oggi. Quando Stati Uniti ehanno annunciato di voler tornare in pochi anni sulla Luna, l’Italia e l’ASI hanno confermato di voler essere accanto al partner storico in questa nuova avventura con tutta l’esperienza scientifica e tecnologica accumulata proficuamente e con successo in cinquanta anni di partnership Lo stesso ambasciatore d’Italia a, Armando Varricchio, che ha accompagnato ilASI negli incontri istituzionali e ...

lospiegone : ???? Il 9 maggio 1950 veniva pronunciata a Parigi la Dichiarazione Schuman, in cui per la prima volta si parla di Eur… - XinhuaItalia : Ricerca cinese sullo spazio profondo porta a più profonda cooperazione internazionale - Capuaonline : Capua. Luca Branco, 'Confronto, proposta e opera': 'Cooperazione e reazione'. -