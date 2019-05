Silvio Berlusconi | la rivolta nella chat di Forza Italia svela il clima teso | 40

Silvio Berlusconi da Bruno Vespa a Porta a porta : 'Posso arrivare al 25 per cento' : ... escludendo scissioni e bacchetta Giovanni Toti:'non ha molto seguito nel partito e poi chi ha lasciato Fi alla fine è, sempre sparito dalla scena politica'.

Silvio Berlusconi da Bruno Vespa a Porta a porta : "Posso arrivare al 25 per cento" : "Me la sono vista brutta, ma mi hanno detto i medici che ho avuto una ripresa formidabile. Pensavo di essere arrivato all’ultimo momento della mia avventura umana...". Silvio Berlusconi ritorna in tv dopo il ricovero il 30 aprile scorso al San Raffaele di Milano per un'occlusione intestinale, esatta

Monza beffato all'ultimo in Coppa Italia di Serie C : Silvio Berlusconi non vince più : Il pallone non ne vuol proprio sapere di rimbalzare dalla parte di Silvio Berlusconi. Uscito di scena malvolentieri dal suo Milan, il Cavaliere non aveva saputo resistere a lungo al richiamo di Eupalla e, sotto braccio al fido Adriano Galliani, aveva deciso che il miracolo rossonero poteva essere ri

Pier Silvio Berlusconi - Mediaset si prepara alle nozze in Europa : Il consiglio d' amministrazione di Mediaset ha avviato le procedure per il grande matrimonio europeo annunciato da Pier Silvio Berlusconi. Secondo quanto riferisce MilanoFinanza.it ieri pomeriggio c' è stata una prima riunione dell' esecutivo per esaminare il dossier. L' operazione è coperta dal mas

Silvio Berlusconi - la commovente lettera per i 50 anni del figlio Pier Silvio : “Sono molto orgoglioso di te” : “Sono molto orgoglioso di avere un figlio come sei tu“. Così scrive Silvio Berlusconi in una commovente lettera di 5 pagine scritta al figlio Pier Silvio per i suoi 50 anni. Una lunga missiva, pubblicata in esclusiva dal settimanale “Chi”. “Eccoci qua a festeggiare con te, con Marina, con la mamma il tuo anniversario di mezzo secolo. Mi sembrava davvero impossibile che così tanto tempo sia passato da quando ti tenevo tra ...

Silvio Berlusconi per i 50anni di Pier Silvio gli scrive una lettera : Sono cinque le pagine d’amore e orgoglio che Silvio Berlusconi ha scritto a suo figlio Pier Silvio in occasione del cinquantesimo compleanno di quest’ultimo. Il settimanale Chi ha riportato la lettera, scritta a mano, da Berlusconi al figlio:“Eccoci qua a festeggiare con te, con Marina, con la mamma il tuo anniversario di mezzo secolo. Mi sembrava davvero impossibile che così tanto tempo sia passato da quando ti tenevo tra le braccia da piccolo ...

La lettera di papà Berlusconi a Pier Silvio per i suoi 50 anni : Grande amore di papà, ormai diventato adulto, Pier Silvio Berlusconi ha compiuto 50 anni (il 28 Aprile) e ha festeggiato questo traguardo importante con tutta la famiglia a Cannes. Ma ecco che, dopo gli auguri a sorpresa di Maria De Filippi durante la trasmissione «Amici», si è ritrovato ad affrontare un’altra forte dichiarazione d’amore: quella fatta, questa volta, dal padre. In una lettera molto lunga (troppo, forse, da leggere tutta se ...

Paolo Berlusconi vuole fare un regalo a Silvio - : Paolo Berlusconi, presidente del Monza, non nasconde la sua ambizione: 'Affrontare già nel primo anno della nostra gestione la finale di Coppa Italia di serie C rappresenta un bellissimo traguardo. Ci ...

Elezioni europee - Silvio Berlusconi : “Dopo il voto è pronto il governo di centrodestra” : Silvio Berlusconi si è scagliato, ancora una volta, contro il governo attuale, promettendo un nuovo esecutivo di centrodestra che, dopo le Elezioni europee, "si potrà raggiungere attraverso un gruppo di sostegno di parlamentari attuali oppure attraverso nuove Elezioni che vinceremmo sicuramente".Continua a leggere

Striscia la Notizia terremota Mediaset - sfottò brutale a Silvio Berlusconi e Mario Giordano : strike : Come sempre, Striscia la Notizia non guarda in faccia nessuno. Men che meno volti noti di Mediaset, ovvero Mario Giordano, e neppure il "padrone" del Biscione, ovvero Silvio Berlusconi. Nella puntata di lunedì 6 maggio, infatti, il tg satirico di Canale 5 ha proposto un video in cui vengono raccolte

Silvio Berlusconi lascia l'ospedale : : Ascolterà i medici che gli hanno consigliato qualche giorno di convalescenza ma assicura che sarà impegnato, solo con interviste, nelle ultime due settimane di campagna elettorale

Silvio Berlusconi - la soffiata : una donna al suo posto per Forza Italia - spunta l'outsider : Forza Italia guidata da una donna? Non è da escludere. Antonio Tajani, ospite di Lucia Annunziata a In Mezz'ora in più su Rai 3, lascia aperta la possibilità che, in futuro, possa essere un'azzurra la leader del partito di Silvio Berlusconi: "Per ora un leader ce l'abbiamo", dice il presidente del P

Dimesso dall'ospedale - gli audio messaggi di Silvio Berlusconi : "Ho temuto di non farcela" : "È importante che io possa parlare anche all'interno del Ppe per dire che si riprenda il progetto dei padri fondatori che volevano gli Stati Uniti d'Europa, con una unica politica, economica, fiscale ...

Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale : “Sto bene ma ho avuto paura” : Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. Come sta ora e cosa gli era successo Era il 30 aprile quando Silvio Berlusconi veniva ricoverato per un’occlusione intestinale. Ora l’ex Premier ha potuto lasciare l’ospedale San Raffaele di Milano e ha rilasciato alle telecamere e ai microfoni dei telegiornali le sue prime parole dopo la […] L'articolo Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale: ...