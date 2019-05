Serie B | la situazione a 90 minuti dal termine

lanotiziasportiva

(Di sabato 11 maggio 2019) Manca un turno alla conclusione del torneo dove i giochi sono ancora aperti. Il Palermo subirà una penalizzazione dal Tribunale federale.Con il Brescia già promosso e sicuro del primo posto, laB, a novantadal, proporrebbe la corsa tra Lecce e Palermo per laA. Una corsa che purtroppo verrà decisa nelle aule di tribunale. I rosanero rischiano dalla Procura Federale una forte penalizzazione con il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Cesare Mastrocola, pronto a far cessare ogni discorso riguardante il campo. Dopo le complesse vicende societarie che hanno umiliato un’intera città, come quelle dei 5 presidenti alternatesi negli ultimi nove mesi, la richiesta avanzata del procuratore Giuseppe Pecoraro è quella di radiare l’ex presidente Maurizio Zamparini e di far retrocedere i siciliani inC. La sentenza dovrebbe essere annunciata ...

